Julkisissa tiloissa liikkuminen ilman rokotepassia tulisi Ranskassa uuden lain myötä mahdottomaksi – kansanedustajat saaneet tappouhkauksia

Ranskassa rokotevastaisuus on voimakkaampaa kuin monessa muussa EU-maassa, kertoo Reuters. Tästä huolimatta lähes 90 prosenttia yli 12-vuotiaista on täysin rokotettuja.

Kansanedustajia on uhkailtu vandalismilla ja väkivallalla. Peräti 52 kansanedustajaa on kertonut saaneensa jopa tappouhkauksia, kertoi kansanedustaja Barbara Bessot Ballot Twitterissä.

Ranskan terveysministeri Olivier Veran sanoi maanantaina, että "vapaudesta" puhumisen taustalla on usein silkka itsekkyys.

Le Bodo on itse farmaseutti. Hän sanoi, etteivät uhkaukset saa häntä muuttamaan kantaansa, mutta ne ovat saaneet hänet pohtimaan, jatkaako politiikassa seuraavalla kaudella.

– Demokratiamme on uhattuna, tiivisti eräs kansanedustaja tuntemuksiaan.

Negatiivinen koronatestitulos ei enää riittäisi

Kaiken takana on ilmeisesti lakimuutos, joka on parlamentin käsittelyssä. Sen mukaan eri paikoissa edellytettäisiin todistusta siitä, että koronarokotukset on otettu asianmukaisesti. Käytännössä julkisissa tiloissa liikkuminen ei uuden lain myötä onnistuisi ilman rokotuksia.