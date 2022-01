Yötöitä 190 tuntia kuussa, ruskeaa vettä hanasta, kuskaamista kesärenkailla pakkasilla – Espresso Housen keskuskeittiön työntekijät kertovat kokemuksistaan

Syyskuussa mies oli menossa metroon kun kaksi järjestyksenvalvojaa pysäyttivät hänet. He halusivat tietää, miksi hänellä oli mukanaan rullakko täynnä tavaraa.

– He kyselivät, mitä kuljetan ja minne. Sanoivat, että tiedät varmaan, että ei ole hyvä kuljettaa tällaisia korkeita pinoja metrossa. Se on vaarallista myös muille metron käyttäjille. Lopulta he päästivät minut menemään.

Vietnamilainen mies oli kuljettamassa sämpylöitä, bageleita ja muita tuotteita Pohjoismaiden suurimman kahvilaketjun Espresso Housen pääkaupunkiseudun liikkeisiin. Normaalisti kuljetukset olisi tehty yhtiön pakettiautolla, mutta tuona päivänä vuorossa ollut kuski ei ollut saapunut töihin. Näin tapahtui välillä, sillä työntekijöiden vaihtuvuus paikassa oli suurta.

Siksi keittiön ajokortiton vuoropäällikkö työnteli rullakkoa metrossa.

– Kerran kuljetin tuotteet yksin metrolla yhteentoista kahvilaan. Ei ollut vaihtoehtoja, hän kertoo.

MOT-toimitus on haastatellut nimettömänä pysyvän vietnamilaisen vuoropäällikön lisäksi kahta muuta Espresso Housen entistä työntekijää. He kertovat Espresso Housen keskuskeittiön vakavista ongelmista. Väitteiden varmistamiseksi MOT-toimitus on käynyt läpi mittavan määrän valokuvia keittiöstä, ruokatilauksia, työvuorolistoja, työntekijöiden ja johdon välisiä viestiketjuja, työtodistuksia ja muita dokumentteja.

Työturvallisuudesta on tingitty. Tilojen hygieniataso on ollut heikko. Henkilöstön vähyyden takia työntekijät ovat joutuneet tekemään usein ylitöitä, eikä taukoja ollut aina mahdollista pitää.

Espresso Housen johtajille on kerrottu ongelmista toistuvasti, mutta he eivät ole puuttunut niihin.

– Missään aiemmassa työpaikassa en ollut kokenut olevani aidosti vaarassa. Nyt tuntui, ettei edes hengelläni ollut merkitystä, sanoo Espresso Housessa elokuun loppupuolelle asti työskennellyt Ana-Maria Albastroiu.

Espresso Housen Suomen maajohtaja Santtu Hellström myöntää, että yrityksessä on ollut henkilöstöpulaa ja muita ongelmia. Hänen mukaansa ongelmia on korjattu.

Ana-Maria Albastroiu kertoo, että työntekijät halusivat tehdä työnsä hyvin. He yrittivät useaan otteeseen neuvotella johdon kanssa ja tarjosivat parannusehdotuksia. Kuva: Jari Pussinen / Yle

Alemman kerroksen väkeä

Espresso House aloitti toimintansa Suomessa vuonna 2015. Italialaista kahvikulttuuria ja olohuonemaista miljöötä markkinoiva ketju on sittemmin avannut kymmeniä kahviloita ympäri maata.

Lokakuussa 2021 Helsingin Sanomat nosti Espresso Housen kahviloiden työntekijöiden huonot työolot julkisuuteen (siirryt toiseen palveluun). MOT-toimituksen selvityksessä paljastuu kuitenkin uusia ongelmia, joista ei ole aiemmin uutisoitu.

Helsingissä Citycenterin kahvilan kellaritiloissa toimii erillinen keskuskeittiö, jossa valmistetaan ruokaa neljääntoista kahvilaan pääkaupunkiseudulla. Yön pikkutunteina pääosin maahanmuuttajataustaiset työntekijät valmistavat täytettyjä croissantteja, bageleita, leipiä ja salaatteja.

Kun urakka on valmis, tuotteet kuljetetaan ympäri pääkaupunkiseutua Espresso Housen kahviloihin.

Pienessä keskuskeittiössä tehdään päivittäin enimmillään yli 1500 annosta Espresso Housen kahviloihin eri puolilla pääkaupunkiseutua. Viranomaisille tieto keittiön toiminnan laajuudesta tuli yllätyksenä, ja tämä johti viranomaisten antamiin korjauskehotuksiin. Kuva: Yle MOT

Tosielämän kauhukeittiö

– Keskuskeittiö on kuin hikipaja. Ei ole taukoja tai aikaa käydä vessassa. Monesti en ehtinyt syödä mitään. Joskus tuntui, etten ehdi edes hengittää, kertoo Ana-Maria Albastroiu entisestä työpaikastaan.

Albastroiu muutti Lontoosta Helsinkiin 1,5 vuotta sitten suomalaisen vaimonsa kanssa. Romaniassa syntynyt ja Belgiassa kasvanut nainen on opiskellut elokuva-alaa, mutta teki jo Lontoossa ravintola-alan töitä. Tahti isossa metropolissa saattoi olla kova. Silti hän kuvailee Espresso Housea uransa pahimmaksi työpaikaksi.

Kahvilaketjun kasvaessa myös kahviloiden, joihin keskuskeittiö toimittaa ruokia, määrä kasvoi nopeasti. Albastrouin aloittaessa työt syyskuussa 2020 työmäärä oli vielä kohtuullinen.

Ketjun laajentuessa keskuskeittiö alkoi tehdä ruokia aikaisemman kuuden sijaan neljälletoista kahvilalle. Tämän lisäksi tehtiin myös cateringtilauksia. Se tarkoitti, että yhden työvuoron aikana pienessä keittiössä valmistettiin jopa yli 1500 annosta.

Se on suuri määrä, vaikka työ olisi hyvin organisoitua. Kerrallaan vuorossa oli kolme tai korkeintaan neljä työntekijää. Ruuan valmistajien työpäivä alkoi useimmiten keskiyöllä, mutta monesti työpäivää jouduttiin venyttämään. Ylityöt olivat ennemmin sääntö kuin poikkeus.

Vietnamilainen vuoropäällikkö teki palkkakuittien mukaan esimerkiksi syyskuussa 191 tuntia töitä. Se on valtava määrä työssä, jota tehdään öisin. Vuoropäällikön mukaan työsopimuksessa puhuttiin 25 tunnista viikossa.

Espresso Housen pakettiautoa käytettiin kuljetuksiin, vaikka oikea sivupeili puuttui. Työntekijät pitivät autolla ajamista vaarallisena. Kuva: Yle MOT

– Jos poliisi pysäyttää ja odotamme päätöstä vakuutusyhtiöltä, he antavat kyllä aikaa korjata tilanteen. En voi muuttua uudeksi autoksi tai peiliksi 18 tunnissa. Nämä asiat vievät aikaa, Espresso Housen aluepäällikkö viestitti työntekijöille. Kuva: Yle MOT

Hengenvaarallisia kuljetuksia

Kova kuormitus aiheutti työntekijöiden mukaan myös vaaratilanteita. Sekä Albastroiu että vietnamilainen Linh Tran toimivat kuskeina, joiden piti ruokien valmistamisen jälkeen kuljettaa ne pakettiautolla kahviloihin Helsingissä ja Espoossa.

Joskus tapahtui pieniä onnettomuuksia, jotka aiheuttivat autoon lommoja.

– Uskon, että kaikki onnettomuudet ovat tapahtuneet, koska ihmiset ovat olleet liian väsyneitä ajamaan, Albastroiu sanoo.

Työntekijöiden ja johdon välisistä viestikeskusteluista käy ilmi piittaamattomuutta työntekijöiden turvallisuudesta. Talvirenkaat pakettiautoon vaihdettiin viime talvena vasta tammikuussa työntekijöiden sitä vaadittua.

Marraskuun alussa yksi kuski kolaroi pakettiauton ja siitä irtosi oikea sivupeili kokonaan. Aluepäällikkö edellytti, että kuskit edelleen ajaisivat pakettiautolla, vaikka ilman sivupeiliä näkyvyys on toiseen suuntaan täysin rajoittunut. Päällikön mukaan autoa ei korjattaisi, ennen kuin vakuutusyhtiöstä tulisi päätös vahingon maksamisesta.

”Kerran kuljetin tuotteet yksin metrolla yhteentoista kahvilaan.”

Espresso Housen nyt jo entinen työntekijä Linh Tran oli työvuorossa kaksi päivää onnettomuuden jälkeen. Hän sai tietää pakettiauton sivupeilin puuttumisesta tuntia ennen kuin hänen olisi pitänyt ajaa kuljetuksia.

– Olin raivona. Kuljetusreittimme kulkee Helsingin keskustassa ja moottoritien kautta Espooseen. On todella vaarallista ajaa ilman peilejä. He ovat täysin vastuuttomia, Tran sanoo.

Tran kieltäytyi ajamasta autoa. Hänen oli mahdollista tehdä niin, sillä työvuoro sattui olemaan hänen viimeisensä. Nainen oli irtisanoutunut kahta viikkoa aiemmin.

– En halua olla taloudellisesti epävarmassa tilanteessa. Aina aiemmin olen etsinyt uuden työpaikan ennen lopettamista. Tällä kertaa päätin irtisanoutua, koska en vain kestänyt enää.

Linh Tran kertoo olleensa loppua kohden niin uupunut, ettei jaksanut työvuorojen välissä kuin nukkua. Tran lopetti Espresso Housen keskuskeittiössä työskentelyn marraskuussa. Kuva: Janne Lindroos / Yle

Ruskeaa vettä hanasta

Työntekijöiden mukaan myös keittiön hygieniassa ja työtiloissa on puutteita. Kukaan haastatelluista entisistä työntekijöistä ei suosittelisi keittiössä tehtyjen ruokien syömistä.

– Keittiö on todella likainen kaikin mahdollisin tavoin, Linh Tran sanoo.

Yksi syy tähän oli vesi, joka oli pitkään huonolaatuista. Työntekijät eivät uskaltaneet juoda sitä, vaan toivat oman juomavetensä kotoa. Välillä putkistosta tuleva vesi oli keltaista tai ruskeaa. Samasta hanasta peräisin olevaa vettä jouduttiin käyttämään esimerkiksi bageleissa täytteenä olevien punasipulien marinoimiseen.

Keittiössä tehtiin putkiremontti syksyllä. Se ei kuitenkaan poistanut kaikkia ongelmia. Työntekijöiden mukaan astioiden pesuun tarkoitettu astianpesukone ei ollut tarkoitettu ruoanlaittovälineiden vaan lasien pesuun. Se jätti tiskit likaisiksi.

Ylipäänsä aikaa tai energiaa ei monesti riittänyt pitkiksi venyvien öiden jälkeen kunnolliseen siivoamiseen.

Tilat olivat myös aivan liian pienet useiden satojen tuotteiden tekemiseen.

Kerran sähköt olivat menneet, minkä johdosta kylmälaitteet olivat tunteja poissa päältä. Pakastimet ja jääkaapit alkoivat sulaa.

– Kerroin johdolle, mutta he sanoivat, ettei sillä ole väliä. Tuotteet käytettiin silti, entinen vuoropäällikkö kertoo.

Entisten työntekijöiden ottamasta valokuvasta näkyy, kuinka Espresso Housen keskuskeittiön hygieniassa on ollut puutteita. MOT-toimituksen tiedustelujen jälkeen viranomaiset tekivät tarkastuksen kohteeseen ja antoivat Espresso Houselle kehotuksen suursiivoukseen. Kuva: Yle MOT

Elintarvikeviranomainen: Olen järkyttynyt

Helsingin kaupungin elintarviketurvallisuusyksikkö tarkasti keskuskeittiön tilat viime heinäkuussa yläkerrassa toimivan Citycenterin kahvilan tarkastuksen yhteydessä. Tarkastusraportissa todetaan, että alakerran keittiö- ja varastotiloissa on kunnossapidon tarvetta, mutta yritys on laatinut asianmukaisen korjaussuunnitelman.

MOT-toimituksen ottaessa yhteyttä viranomaisiin paljastuu, että heiltä on pimitetty osa totuudesta. Yritys ei ole kertonut viranomaisille, että alakerran keittiössä toimitaan öisin.

– Tämä oli meille ihan uusi tieto, että siellä yöaikaan tai virka-ajan ulkopuolella tapahtuu tämmöistä, toteaa elintarviketurvallisuusyksikön tiimipäällikkö Mia Degerlund.

Esimerkiksi tilojen riittävyyden tarkastelu on ollut käytännössä mahdotonta, kun tarkastus on tapahtunut päiväsaikaan keittiön ollessa tyhjillään.

Viranomaiselle tulee myös yllätyksenä, että pienessä keittiössä tehdään ruokaa neljääntoista kahvilaan.

– Olen järkyttynyt, Degerlund sanoo.

Viranomaisella ei ole ollut kattavaa tietoa siitä, kuinka moneen kahvilaan tuotteita toimitetaan. Tarkastuskertomuksessa mainitaan nimeltä neljä kahvilaa. Myös tuotteiden määrästä on ollut eriävä näkemys kuin mitä MOT:n saamat dokumentit osoittavat.

– Se kuulostaa kyllä aikamoiselta määrältä. En ole itse käynyt siinä keittiössä, mutta voin nyt melkein suoraan sanoa, että todellakin tilat ovat liian pienet tuollaiseen toimintaan.

Yhden työvuoron aikana pienessä keittiössä valmistetaan jopa yli 1500 annosta.

Degerlund kertoo, että huono vedenlaatu on voinut jäädä tarkastuksessa huomaamatta. Se ei ole asia, johon tarkastuksissa yleensä kiinnitetään huomiota.

– Joskus voidaan katsoa, tuleeko hanasta vettä, kun voi olla myös täysin toimimattomia hanoja, mutta varsinaisia tutkimuksia vedestä ei tehdä. Silmämääräisesti katsotaan ilmanvaihdot ja tämmöiset.

Haastattelussa saamiensa tietojen johdosta elintarvikeviranomainen ryhtyi toimenpiteisiin. Espresso Housen tiloihin tehtiin joulukuun lopulla uusi tarkastus.

Sen perusteella viranomainen määräsi useita asioita korjattavaksi. Tilat todettiin muun muassa monella tavoin likaisiksi ja esimerkiksi fetajuuston säilytyslämpötila oli liian korkea.

– Huoneisto on suursiivottava viipymättä ja tuholaiset hävitettävä, tarkastuskertomuksessa määrätään.

Tarkastuksessa kiinnitettiin huomiota myös siihen, että pieni tila toimii keskuskeittiönä.

– Toiminnan olennainen muuttaminen edellyttää elintarvikelain 10 §:n mukaisen ilmoituksen käsittelyä. Toimijan tulee toimittaa viivytyksettä ilmoitus keskuskeittiötoiminnasta valvontaviranomaiselle, tarkastuskertomuksessa todetaan.

Pohjoismaiden suurin kahvilaketju Espresso House on laajentunut Suomessa voimakkaasti viime vuosina. Kuvassa on ketjun kahvila helsinkiläisessä kauppakeskuksessa. Kuva: Marika Koskensalo / Lehtikuva

Maajohtaja myöntää, että ongelmia on ollut

Työntekijät nostivat ongelmia johdon tietoisuuteen kuukausien ajan. Parannuksia luvattiin, mutta työntekijöiden mukaan mikään ei muuttunut.

– Maajohtaja ja aluepäällikkö lupasivat, että kahviloita, joille ruokaa tehdään, vähennetään. He valehtelivat meille, entinen vuoropäällikkö sanoo.

Aluepäällikön piittaamattomuus henkilökunnan turvallisuudesta autolla ajaessa oli viimeinen pisara, jonka jälkeen työntekijät päättää nostaa asioita julkisuuteen. He haluavat varoittaa muita Suomessa asuvia ulkomaalaisia huonosta työnantajasta.

MOT-toimitus pyysi Espresso Housen Suomen maajohtaja Santtu Hellströmiltä haastattelua. Hän kieltäytyi, mutta lähetti kommentteja sähköpostitse.

Maajohtaja sanoo, että toisinaan jakeluautossa on ollut pieniä vikoja. Peilittömällä pakettiautolla ajamaan kehottamista hän kommentoi näin:

– Mikäli on käynyt kuvaamanne tilanne, olemme siitä pahoillamme ja otamme siitä täyden vastuun. Meidän vastuullamme työnantajana on antaa työntekijöillemme selkeät ohjeet ajoneuvojen huoltoihin, tarvittaviin varusteisiin tai talvirenkaiden vaihtoihin liittyen, jotta työympäristömme olisi kaikille turvallinen.

MOT:n näkemien viestiketjujen perusteella tätä vastuuta ei ole kuitenkaan noudatettu oli kyse sitten renkaiden vaihdoista tai muista huolloista.

”Keskuskeittiö on kuin hikipaja.”

Hellström myöntää, että keittiötä on vaivannut henkilöstöpula. Yritys on Hellströmin mukaan korjannut tilannetta alkusyksystä 2021 lähtien. Maajohtajan mukaan keittiön taukojen pitämistä on alettu seurata päivittäin ja ylitöitä on tehty vähän viime kesäkuun jälkeen.

Vastikään työnsä lopettaneet työntekijät kertovat kuitenkin toista. Korjausliikkeet ovat tulleet liian myöhään ja harva uusista työntekijöistä on jaksanut muutamaa viikkoa pidempään. Vuoropäällikön palkkakuitissa näkyvät syyskuun 191 työtuntia eivät myöskään kerro siitä, että ylitöitä olisi vähennetty.

Keittiön hygienian osalta maajohtaja viittaa viranomaisten tekemään tarkastukseen heinäkuussa 2021. Toisin kuin viranomainen kertoo, hänen mukaansa vesijohtovesi olisi todettu juomakelpoiseksi.

– Ajoittain putkista voi tulla rautakalkkia, joka värjää vettä. HSY:n [Helsingin seudun ympäristöpalvelut] ohjeiden mukaan vettä pitää valuttaa hanasta, kunnes se on taas kirkasta ja siten juomakelpoista.

Hellström kertoo, että koska nykyiset tilat ovat liian pienet, keittiö tulee muuttamaan keväällä 2022 uusiin tiloihin.