Kannattaako perusterveelle 5–11-vuotiaalle antaa koronarokote? Suomen linja on eri kuin Tanskan ja Yhdysvaltojen, ja THL kertoo, miksi

THL suosittelee rokotteen ottamista riskiryhmiin kuuluville lapsille sekä sellaisille lapsille, joiden lähipiirissä on riskiryhmiin kuuluva ihminen.

Heille suositus on yksiselitteinen, mutta perusterveiden 5–11-vuotiaiden kohdalla tilanne on toinen. THL:n mukaan perusterveille voidaan tarjota mahdollisuutta rokotuksen ottamiseen.

THL:n ylilääkärin Hanna Nohynekin mukaan tällaiseen muotoiluun on päädytty useista syistä.

Nohynekin mukaan 5–11-vuotiaiden kohdalla taudin vakava muoto on äärimmäisen harvinainen. Tämä on yksi syy, miksi rokotussuositus on heidän kohdallaan kevyempi.