Ylen vaaliteltat ovat nyt auki – tule kuulolle ja keskustelemaan oman hyvinvointialueesi asioista

Vaaliteltta on lähellä sinua. Niitä on 21, kuten hyvinvointialueitakin. Näissä vaaleissa ratkeaa, missä on sinulle lähin lääkäri tai miten pelastuslaitos toimii.

Ylen uutisten aluetoimitukset päivittävät kaikkia telttoja aina vaaleihin asti. Klikkaa sisään oman alueesi telttaan ja kurkkaa naapuriinkin! Kuva: Eetu Pietarinen / Yle