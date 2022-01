Kolmansia koronarokotteita jaetaan vaihtelevasti – Keski-Pohjanmaalla edetään maan kärkivauhtia, alle 50-vuotiaat odottelevat vielä vuoroaan Etelä-Pohjanmaalla

Kolmansien rokotteiden jakotahti vaihtelee

– Yksi tärkeä syy on varmasti se, että meillä on maakunnallinen sote, ja me pystymme hoitamaan logistiikan joustavasti oman toiminnan sisällä. Rokotustoiminta on järkevöity tehokkaaksi, toteaa Soiten joukkorokotuksista vastaava Jukka Aro.