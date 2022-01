Osa eristetyn Xi'anin asukkaista vaihtaa tavaraa ruokaan – Kiinassa pahin tartuntarypäs sitten pandemian alun, olympialaiset kuukauden päästä

Keskisessä Kiinassa sijaitsevan Xi'anin kaupungin koronasulku alkoi päivä ennen joulua. Nyt rajoituksia 13 miljoonan asukkaan kaupungin pahimmilla tautialueilla on kiristetty entisestään: kodeista ei saa paikoin poistua edes ruokakauppaan.

Huolena on, että joku omassa asuinrakennuksessa sairastuu koronaan, kertoo Xi'anissa asuva suomalainen Ylelle.

Ruoka-apu ei saavuta kaikkia

Viranomaiset ovat jakaneet kotitalouksille ilmaista ruoka-apua. Jotkut paikalliset ovat kertoneet sosiaalisessa mediassa, että ruoka on loppumassa tai että mitään apua ei ole koskaan saapunut.

Erityisesti tuoreista kasviksista on pulaa. Kiinalaisessa somekanavassa Weibossa julkaistuissa videoissa näkyy, kuinka ihmiset vaihtavat kuukautissiteitä pieneen määrään vihanneksia ja astianpesuainetta omenoihin, uutisoi Britannian yleisradioyhtiö BBC (siirryt toiseen palveluun) .

Xi'anissa myös katuja on suljettu. Xi'anin terveydenhuollon ylikuormittumisesta ei ole raportoitu. Uutistoimisto AP:n tietojen mukaan Xi'anissa leviää koronan deltamuunnos.

– Kuulin, että muille alueille on saatu vähitellen tarvikkeita, mutta minä en ole saanut mitään. En saa lähteä ulos. Tilasin elintarvikkeita verkosta neljä päivää sitten, mutta niistä ei ole kuulunut, kirjoitti somekäyttäjä uudenvuodenaattona Weibossa BBC:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) .

Ruokaa on saatu toimitettua kerrostalokokonaisuuksien sisäänkäynneille muttei asukkaiden oville, sillä Global Times -lehden mukaan vapaaehtoisia ei ole tarpeeksi (siirryt toiseen palveluun). Ruokakuskeista on myös kaupunginlaajuinen pula, sillä moni heistä on karanteenissa.