Kylmän ja lämpimän kelin köydenveto toivat Suomeen kinoksia ja jäätävää sadetta – lumisade lakkaa loppiaisena, mutta vain hetkeksi

Uusi vuosi on alkanut lumisessa kelissä.

Viimeisen viikon aikana lunta on tullut 5–20 sentin verran koko Suomessa aivan lounaisinta Suomea lukuunottamatta. Eniten lunta on tullut käsivarren Lapissa, mutta myös esimerkiksi Koillismaalla sekä etelässä Uudellamaalla lunta on tullut yli 10 sentin verran.