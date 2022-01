Yhdysvalloissa kirjattiin ennätysmäiset yli miljoona koronatartuntaa päivässä – pandemia uhkaa taas kouluvuotta

Tämä on suurin yhtenä päivänä todettu uusien tartuntojen luku maailmassa koronapandemian aikana. Kirjauksiin on voinut vaikuttaa joulun ja uudenvuoden vapaiden aiheuttama viivästys.

Aiempina päivinä tartunnat ovat olleet 400 0000 tapauksen luokkaa päivässä. Edellinen ennätys oli 590 000 tartuntaa neljä päivää sitten. Ryöpsähdyksen taustalla on koronaviruksen entistäkin tarttuvampi omikronmuunnos.

Tartunnat sotkevat yhteiskunnan toimintaa

Yhdysvalloissa yli 103 000 ihmistä on sairaalahoidossa COVID-19-taudin takia, uutiskanava CNN kertoo (siirryt toiseen palveluun) . Viimeksi sairaalassa oli koronan takia yli 100 000 ihmistä syyskuun alussa. Määrä laski marraskuussa 45 000 potilaaseen, mutta on sittemmin noussut vakaasti.

Omikron uhkaa koulujen paluuta normaaliin

Joukko koulupiirejä muun muassa Newarkissa, Atlantassa, Milwaukeessa ja Clevelandissa on kuitenkin siirtänyt yli 450 000 lasta väliaikaisesti etäopetukseen, The New York Times (siirryt toiseen palveluun) kertoo.