Muistojen bulevardi soittaa musiikkia, joka tuntuu tutulta mutta kuuluu radiossa harvoin – yleisön suosikki täyttää 10 vuotta

– Se, että tällaista musiikkia ei usein kuule, ei tarkoita sitä, että se olisi olisi jotain pientä tai indietä tai undergroundia, ei mitään sinne päinkään! Muistojen bulevardi on suuria lauluja, ikivihreitä erikielisiä biisejä ympäri maailmaa. Tämä on ohjelma, jossa laitetaan aina parasta pöytään, Tuuli Saksala , yksi ohjelman toimittajista, kiteyttää.

Hashtagilla Mubusta

Yksi vakikuuntelijoista on vihreänä poliitikkona tunnettu ja työelämäprofessorina toimiva Pekka Sauri . Hän on ollut musiikkimiehiä jo 1960-luvulta eli alakouluikäisestä asti. Hänelle Muistojen bulevardin kappaleet tarjoavat usein jälleenkuulemisen riemua. Sauri odottaa ohjelmalta erityisesti angloamerikkalaista rockia, mutta oikeastaan kaikki kelpaa. Uudempaa kiinnostuksen kohdetta edustavat muun muassa ranskalaiset chansonit.

Sata vuotta musiikkia koko maapallon mitalla

Nelikymppinen Tuuli Saksala on Muistojen bulevardin nuorin toimittaja. Hänelle ohjelman musiikkityyli on kuitenkin tuttua, nostalgistakin. Siitä on kiittäminen sekä mummua että omia vanhempia. Saksalan perheessä on kuunneltu aina musiikkia Elviksestä Jacques Breliin ja Beatlesista Omara Portuondoon.