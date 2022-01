Alhainen äänestysprosentti ei uhkaa demokratiaa, mutta äänestysaktiivisuuden epätasainen jakautuminen huolettaa, sanoo valtio-opin yliopistonlehtori

Eduskuntavaaleissa on nähty, että ahkerimmin äänestäneillä alueilla on yleensä keskimääräistä enemmän korkeakoulutuksen saaneita, paremmat tulot ja pienempi työttömyysaste.

Vaaliväsymys, koronauupumus vai tietämättömyys?

– Yleensä, kun tulee demokraattinen uudistus, lähdetään innolla äänestämään. Nyt on ehkä vaaliväsymystä, kun on tiiviisti ollut vaaleja. Lisäksi koronapandemia on aiheuttanut jaksamisongelmia, arvelee Tilli.