Mitä karanteenissa ja eristyksessä saa tehdä ja mitä ei? Lue täältä ohjeet, kun kaipaat tietoa positiivisen koronatestin tai altistumisen jälkeen

Silloin eristys on käytännössä omaehtoista, mutta sairastuneiden suositellaan noudattavan samoja ohjeita kuin tartuntatautilääkärin määräämässä eristyksessä.

Vastaukset on antanut Espoon terveyspalvelujen johtaja Markus Paananen. Lisäksi lähteinä on käytetty Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) sekä Helsingin ja Espoon kaupunkien nettisivuja.

THL ohjeistaa, (siirryt toiseen palveluun) että kotitestin positiivista tulosta ei tarvitse varmentaa, jos samassa taloudessa asuvalla on jo varmennettu koronainfektio ja seuraavat ehdot täyttyvät:

Espoon terveyspalvelujen johtaja Markus Paananen on samoilla linjoilla HUSin kanssa.

– Arjen realismia on nyt se, että kaikkia ei pystytä testaamaan. Suurin osa sairastaa koronan lievänä, joten lääkäriin ei ole välttämätöntä hakeutua.

Helsingin kaupungin tiedotteen (siirryt toiseen palveluun) mukaan koronavirustestaus on pahasti ruuhkautunut, joten kaupungin testiin ei ole syytä hakeutua, jos olet saanut kaksi rokoteannosta tai sairastanut koronan aiemmin. Kotitestiä ei ole myöskään tarvitse varmentaa laboratoriossa. Lievän taudin voi sairastaa kotona myös THL:n (siirryt toiseen palveluun) mukaan.

– Jos testi on otettu HUS-alueen terveydenhuollossa, ohjeita saa tekstiviestillä. Aiemmin positiivisen tuloksen saaneille myös soitettiin, mutta tällä hetkellä käytännössä vain iäkkäille henkilöille ja sote-ammattilaisille ehditään soittaa, Paananen kertoo.

Myös Helsingissä on siirrytty puhelinsoitosta tekstiviestiin.

2. Mitä eroa on karanteenilla ja eristyksellä?

THL:n (siirryt toiseen palveluun) mukaan tartuntatautilääkäri voi määrätä oireettoman, koronalle altistuneen ihmisen karanteeniin. Sen pituus on yleensä kymmenen päivää.

Omaehtoisessa karanteenissa on kyse omaehtoisesta kontaktien välttämisestä. Se perustuu vapaaehtoisuuteen ja sitä on suositeltu pandemian aikana erilaisissa tilanteissa.

3. Mistä hetkestä karanteenin ja eristyksen kesto lasketaan? Oireiden alkamisesta vai testituloksesta? Entä silloin, jos henkilö on oireeton?

– Karanteenin pituus lasketaan viimeisestä altistumishetkestä. Eristyksen pituus riippuu oireiden vakavuudesta ja kestosta. Nykysuosituksen mukaan se on vähintään kymmenen vuorokautta oireiden alkamisesta, tai oireettoman ihmisen tapauksessa testauspäivästä laskien, Paananen sanoo.

– Eristyksessä olevan sairastuneen on järkevää pitää mahdollisimman paljon etäisyyttä muihin ihmisiin. Voi olla järkevää nukkua eri huoneessa kuin muut perheenjäsenet. Karanteenissa oleva altistunut voi olla perheenjäsentensä kesken aika vapaasti.

– Eristyksessä olevan perheenjäsenten on järkevää välttää kontakteja, kunnes viimeisenä sairastuneen henkilön oireiden alusta on kulunut kymmenen vuorokautta. Mikäli perheenjäsen on asetettu karanteeniin, kontakteja tulee välttää ohjeistuksen mukaisesti. Karanteenissa olevan perhe voi elää normaalisti.