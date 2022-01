Koulujen jatkuminen lisännee tartuntoja, mutta THL:n mukaan lähiopetus on tärkeämpää – kouluissa käytetään maskeja ja varaudutaan etäopetukseen

Helsingissä asuva perheenisä Dominik Etienne on luottavainen sen suhteen, että lähiopetus järjestyy turvallisesti pahasta koronatilanteesta huolimatta.

Koulujen jatkuminen todennäköisesti pahentaa tautitilannetta. Nyt jo iso osa tartunnoista on kouluikäisillä. Viime viikkoina noin neljännes uusista tartunnoista on ollut alle 20-vuotiailla.

THL:n johtaja Mika Salmisen mukaan on silti tärkeämpää, että koulunkäyntiin tulisi mahdollisimman vähän häiriötä.

– Tietenkään emme voi välttää, ettei altistumisia ja tartuntoja tulisi kouluissa. Olemme nähneet, että suuria riskejä tähän ei näyttäisi liittyvän. Mutta tilanne on aika uusi siinä mielessä, että infektiopaine on näin korkea tällä hetkellä, Salminen sanoo.

Etäopetukseen valmistaudutaan eri puolilla Suomea

Kunnilla on mahdollisuus siirtää koululaisia etäopetukseen, mikäli tautilanne muuttuu niin pahaksi, ettei opetusta voi järjestää turvallisesti. Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen on mahdollista väliaikaisen lainsäädännön ansiosta.

Tähän on valmistauduttu jo esimerkiksi pääkaupunkiseudulla ja Tampereella sekä Oulussa, jossa koulut saavat vielä tällä viikolla tarkempia ohjeita kevätlukukautta varten. Niihin sisältyy myös varautuminen etäopetukseen hyvinkin nopealla aikataululla.

Lukukausi kuitenkin aloitetaan Oulussakin lähiopetuksessa. Valmius etäopetukseen on Mika Penttilän mukaan hyvä, sillä sitä kokeiltiin jo maaliskuussa 2020. Tuolloin kaikki Suomen peruskoulut siirtyivät etäopetukseen pariksi kuukaudeksi.

Tampereen perusopetusjohtaja Kristiina Järvelän mukaan kansallinen linja on kaiken aikaa ollut se, että koulujen lähiopetuksesta tingitään vain äärimmäisessä tilanteessa.

– Nyt on käynnistynyt jo kolmas koronavuosi. Kaiken keskellä on tärkeää pystyä toteuttamaan opetussuunnitelmaa mahdollisimman hyvin. Suunnittelua ja varautumista on tehty kaiken aikaa maaliskuun 2020 jälkeen, Järvelä sanoo.