Norjalaisperheen lomasta Thaimaassa tuli painajainen, kun koronatestin tulos vei sairaalaeristykseen – suomalaisiakin määrätty eristykseen

“Tunnen oloni vainoharhaiseksi”

Nikolicin mukaan matkatoimisto ei ollut kertonut, että koronatartunnan saaneet eristetään sairaalaan Thaimaassa. Hän sanoi, että he eivät olisi lähteneet matkalle, jos olisivat tienneet käytännöstä.

– Tyttäremme on 18-vuotias. Onneksi hän on hyvin itsenäinen, joten emme ole olleet huolissamme. Mutta ei ole mukava ajatella, että lapsi on yksin sairaalassa ulkomailla, perheenäiti Joy Ahlström sanoi B.T.:lle.