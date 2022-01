Niinistö kommentoi uudenvuodenpuheestaan tehtyjä tulkintoja: Suomen tilanne on vakaa – jos mielipiteeni muuttuu, ilmaisen sen selkeästi

– Sanoin: Suomen osalta tilanne on selvä. Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen linja on vakaa. Se on rakennettu kestämään vaikeitakin aikoja. Nopearytmisessä maailmassa on entistäkin tärkeämpää tietää, milloin kiiruhtaa, milloin malttaa, Niinistö kirjoittaa.