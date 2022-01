Turku on Suomen turistirysä – matkailuväki saa palautetta, kun hotellit ovat täynnä ja pöytävarausta ei saa

Vaihto-opiskelija Ryan Cheng pyytää tietoja ja esitteitä Turun kaupungin matkailuneuvonnassa loppiaisaattona. Hän on päivämatkalla Helsingistä, jossa on aloittanut politiikan ja median opinnot.

– Ensivaikutelmani on, että kaupunki on samanlainen kuin Helsinki. Lunta on täälläkin. Haluaisin päästä saarille. Kerään nyt tietoa ja olen tulossa keväällä tänne uudelleen. Nyt lähden Turun linnaan, kertoo Cheng ja suuntaa kohti bussipysäkkiä.