Sairaanhoito Uudellamaalla kauttaaltaan ylikuormittunut – edes kaikkia välttämättömiä koronaepäilyjä ei enää pystytä testaamaan

Päivystysten lisäksi myös ensihoito on joulun jälkeen ollut entistäkin kuormittuneempi ja sinne on ohjautunut merkittävä määrä tarpeettomia hälytyksiä.

Tänään tiistaina Suomessa todettiin yhteensä liki 5 500 uutta koronavirustartuntaa, joista 2 724 Uudellamaalla. Alueella otetuista koronatesteistä liki kolmannes on positiivisia ja positiivisista näytteistä jo 90 prosenttia todennäköisesti omikron-varianttia.

Tartuntojen suuri määrä on lisännyt hoidon tarvetta niin erikoissairaanhoidossa kuin perusterveydenhuollon vuodeosastoillakin. Monet HUSin yksiköt ovat ruuhkautuneet ja kiireetöntä sairaalahoitoa on jouduttu vähentämään.

HUSin mukaan omikron on luomassa kokonaan uudenlaisen tautitilanteen.

– Tartuntojen ja altistumisten jatkuva kasvu on uhka yhteiskunnan ydintoiminnoille, jos suuri joukko terveydenhoidon tai monen muun oleellisen toimialan henkilöstöstä on poissa työpaikoilta, HUSin vs. johtajaylilääkäri Veli-Matti Ulander arvioi sairaanhoitopiirin tiedotteessa.