Jättiläisvaraani houkuttelee satoja tuhansia turisteja Indonesian saarille – räjähtävä matkailu kutistaa maailman suurimman liskon asuinsijoja

Maailman suurimpana liskona tunnettu komodonvaraani on madellut samannimisellä saarella joidenkin arvioiden mukaan jopa miljoonia vuosia (siirryt toiseen palveluun) . Jättiläisvaraaneja tavataan muun muassa Komodon, Rincan ja Padarin saarille ulottuvan, vuonna 1980 perustetun Komodon kansallispuiston alueelta. Muun muassa biodiversiteettinsä vuoksi se lisättiin YK:n maailmanperintökohteiden listalle vuonna 1991.

Nyt komodon- eli jättiläisvaraaneja on jäljellä noin 3 000. Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto (IUCN) luokitteli lajin uhanalaiseksi elokuussa.

Jättiläisvaraania ajaa ahtaalle niin ilmastonmuutos kuin sitä ihastelemaan saapuvat turistit, joita kävi alueella ennen koronapandemiaa vuosittain jopa 200 000. Viime vuosina Indonesian hallitus on halunnut kehittää aluetta entisestään luksusmatkailijoita houkuttelevaksi virkistyskohteeksi.

Luonnonsuojelijoita on huolestuttanut erityisesti miljoonahankkeen sisältämä suuri rakennussuunnitelma Rincan saarelle, jossa yli kolmasosa komodonvaraaneista elää. Suunnitelmat sisältävät muun muassa venesataman ja näköalatasanteen.

Unesco vaatii rakennustöiden keskeyttämistä

Maailmanperintökohteiden listaa ylläpitävä, YK:n alainen UNESCO on esittänyt huolta muun muassa siitä, että matkailuhanke kutistaisi kansallispuiston luonnonvaraisia alueita kolmasosaan nykyisestä. UNESCO:n mukaan hankkeen puitteissa ei ole tehty riittäviä arvioita sen ympäristövaikutuksista.

Rakennusalue on ollut suljettuna yleisölle kuukausien ajan. Uutistoimisto AP kertoo, ettei se ole saanut lupaa päästä alueelle. Satelliittikuvat näyttävät AP:n mukaan, että rakennustöitä on jatkettu sen jälkeen, kun UNESCO on vaatinut niiden keskeyttämistä.