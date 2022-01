Neljänsiä koronarokotuksia jaetaan nyt vakavasti immuunivajavaisille – Hanna Nohynekin mukaan omikron voi ratkaista sen, tarvitaanko nelosannos muillekin

– Immuunivajavaisille 4. annos on ikään kuin normaalin immuniteetin omaavan ihmisen 3. annos, THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek kertoo.

Neljännellä annoksella pyritään nostamaan immuniteetti valmiiksi kohtaamaan esimerkiksi kulovalkean lailla leviävä omikronvariantti. Isosta porukasta ei ole kyse: neljänteen piikkiin oikeutettuja on Nohynekin mukaan parikymmentätuhatta henkeä.

– Jos immuunivajavuus on tarpeeksi vakava, niin ei tällainenkaan piiskaminen riitä, Nohynek sanoo.

Erilaisia rokotteita ja rokotusstrategioita

Paljon on kiinni myös annosten aikaväleistä. Nohynek, joka toimii myös WHO:n koronarokoteryhmässä, seuraa koronarokotuksista kerääntyvää tutkimustietoa silmä kovana. Nyt kiikareissa on Israel, jossa kaikkia yli 60-vuotiaita rokotetaan neljännellä annoksella. Kaikki tiedeyhteisössä eivät usko uusien tiheästi annettujen tehosterokotteiden masssajakeluun.

– Tällaisen hyporesponssiteorian mukaan on mahdollista, että jos rokotetaan liian tiheään samanlaisella rokotteella, niin ei välttämättä saada toivottua vastetta immuunijärjestelmän väsyessä, Nohynek kertoo.

Jos tämä pitäisi paikkansa, voisi rokottaminen olla tehokkaampaa pitkillä annosväleillä ja vaihtelemalla rokotteita annosten välillä. Tämä on tutkimusaluetta, jota seurataan jatkuvasti niin THL:ssä kuin WHO:ssa.

Sinänsä Israelista saatavaa dataa ei voi suoraan verrata Suomeen, missä kahden ensimmäisen koronarokoteannoksen väli oli pidempi. Nohynekin mukaan on miltei selvää, että suomalaisten pidempi annosväli on ainakin lyhyellä ajalla tarkasteltuna johtanut parempaan suojaan esimerkiksi israelilaisiin verrattuna.

Vastaako sairastettu omikron yhtä rokoteannosta?

Rokotetyössä isoin haaste on viive. Esimerkiksi omikronvarianttia varten voi olla turha tehdä räätälöityä rokotetta, jos se ehtii vyöryä koko maailman yli ennen kuin rokotteen jaosta on puhettakaan. Uuden RNA-rokotteen matka kehittelystä kliinisiin tutkimuksiin on noin 100 päivää.