Tapaninvainion murhasta Helsingissä epäillään 27-vuotiasta miestä, poliisi: Mies meni uhrin asuntoon yöllä ja surmasi kirveellä

Poliisi otti kiinni 27-vuotiaan miehen ja 28-vuotiaan naisen epäiltyinä murhasta. Heidät vangittiin marraskuussa. Nainen päästettiin myöhemmin vapaaksi, koska häntä ei ollut enää syytä epäillä murhasta. Sen sijaan 27-vuotias mies on edelleen vangittuna.

Esitutkinnassa on selvinnyt, että mies hankki etukäteen erilaista välineistöä, joka sopi henkirikoksen toteuttamiseen ja jälkien peittämiseen.

Rikoksen esitutkinta on edelleen kesken. Syytteen nostamisen määräpäivä on 23. helmikuuta 2022. Jutun syyttäjä on aluesyyttäjä Mikko Larkia.