Lasten koronarokotetutkimus voi saada jatkoa – Kasper Hästbacka, 3, sai piikin kesällä ja nyt halutaan tietää, miten kolmas rokote vaikuttaisi hänen ikäisiinsä

Nyt on tulosten aika.

– Siellä rokotetaan ja sitten siellä on pikkuautoja, joilla voi leikkiä ja saa yllätyslelun, Kasper jatkaa.

Yli 5-vuotiailla rokotteen suojateho osoittautui erinomaiseksi ja rokote tehokkaaksi ja turvalliseksi. Heillä rokote on myös otettu käyttöön Suomessa. Yhteenvetoa tuloksista löytyy täältä. (siirryt toiseen palveluun)

Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämetin mukaan 2–4-vuotiaiden rokoteannos on pienempi kuin vanhemmilla lapsilla eikä vasta-aineita eikä muodostunut yhtä paljon kuin muissa ikäryhmissä. Nyt halutaan tietää, miten kolmas rokote tehoaa.

– Toisaalta pikkulapset ovat sairastaneet koronataudin yleensä lievänä, joten kahden rokoteannoksen jälkeen riski sairastua vakavasti on erittäin pieni, Rämet toteaa.

Jatko harkinnassa

Poikien äiti Mira Hästbackan mukaan kummallekaan pojalle ei tullut rokottamisesta oireita. Muutenkin syksy on sujunut hyvin.

– Jonkin verran on ollut pikkunuhaa, mutta ei mitään kummempaa. Pari kertaa on kotona otettu nenänäyte, mutta muuten on mennyt hyvin, Hästbacka kertoo.