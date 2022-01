Pyhäjoen ydinvoimalahanke joutuu erityissyyniin Venäjä-kytköksen ja poliittisen tilanteen vuoksi – lupa venymässä vähintään loppuvuoteen

Ydinvoimalan rakennustyömaalla työskenteli joulukuussa jo lähes 500 työntekijää. Hankkeen pääurakoitsija on venäläinen Titan-2, joka on tehnyt sopimuksen Rosatomin kanssa. Kuva on viime lokakuulta.

Kuva: Timo Nykyri / Yle