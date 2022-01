Tästä on kyse Ylen vaaliteltassa: Näin pääset mukaan chattailemaan ja katsomaan vaalisisältöjä

Yle on avannut verkkosivuilleen Ylen vaaliteltta -palvelun tammikuun aluevaalien ajaksi.

Suomessa on 21 hyvinvointialuetta. Näin ollen myös vaalitelttoja on 21.

Ylen digitaalisten vaalitelttojen tuottaja Sinikka Tuomi kertoo, mikä vaaliteltta on ja mitä siellä voi tehdä.

Miten pääsen Ylen vaaliteltalle?

Mikä on Ylen vaaliteltta?

Vaaliteltta on Ylen verkossa oleva vuorovaikutteinen vaalipalvelu kaikille suomalaisille. Sen tarkoitus on tehdä vaalit mahdollisimman helpoksi ymmärtää, ja antaa käsitys siitä, miksi näissä vaaleissa kannattaa äänestää.

Jokaisella hyvinvointialueella on oma vaalitelttansa, joista löytyy omaa hyvinvointialuetta koskevat vaaliuutiset.

Eri vaalitelttoja on yhteensä 21.

Koska jokaisella hyvinvointialueella on oma vaalitelttansa, voi nyt keskittyä itseään koskeviin lähellä oleviin asioihin.

Mitä ovat chat-keskustelut ja miten niihin voi osallistua?

Vaalitelttojen chat-keskustelut ovat vaaliteltta-sivuilla käytäviä oman hyvinvointialueen vaalikeskusteluja. Jokaisella eri vaaliteltalla on oma chat-keskustelupalstansa. Uudenmaan osalta käynnissä on vain yksi, neljän hyvinvointialueen yhteinen chat.

Chat-keskusteluihin voi osallistua kuka vain milloin vain. Chat on auki koko vaalien ajan. Chattiin voi jättää kommentteja ja esittää kysymyksiä vaaleista.

Mitä ovat vaalichattien keskustelutilaisuudet?

Keskustelutilaisuuksissa on chatissa mukana myös jokaisen eri hyvinvointialueen asiantuntijoita, yhteiskunnallisia keskustelijoita ja myös vaaliehdokkaita.

Seuraava keskustelutilaisuus on tiistaina 11. tammikuuta kello 21 alkaen. Silloin chatissa puhutaan Suomen hoitajapulasta, ja miten se voitaisiin ratkaista. Ensimmäinen chat-keskustelu käytiin alkuviikosta.

Vaalitelttojen chat-keskustelujen aikataulut

Mikä on hyvinvointialue?

Suomessa on muodostettu 21 uutta hyvinvointialuetta sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluja varten. Tämä on aivan uusi hallintorakenne koko maassa.

Hyvinvointialueet ovat pääosin samoja kuin eri maakunnat ja niiden rajat ovat pääosin samat kuin maakuntarajat. Poikkeuksena on Uusimaa, joka on jaettu neljään hyvinvointialueeseen. Lisäksi Helsinki on laskettu pois: se ei ole hyvinvointialue lainkaan, eikä se ole mukana näissä vaaleissa.