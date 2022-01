Suomi joutui sijaiskärsijäksi, kun Venäjä kurittaa Kiinaa – Havuraakapuun tuonti Venäjältä loppui rajoituksiin vuoden vaihteessa

Metsäteollisuudessa huokaistiin helpotuksesta joulukuun lopussa. Euraasian talousunionin kollegio ilmoitti tuolloin lisätoimista, joilla asetetaan maakohtaiset vientikiintiöt joukolle puutuotteita. Listalla ei kuitenkaan näy haketta, jonka tuonti Suomeen on lisääntynyt vuosi vuodelta.

– Venäjän mediassa on näkynyt keskustelua siitä, että havuhakekin voisi tulla vientirajoitusten piiriin. Mutta toistaiseksi näin ei ole, Metsäteollisuus ry:n johtaja Maarit Lindström sanoo.

Venäjä rajoitti jalostamattoman havupuun ja arvokkaiden lehtipuiden vientiä vuoden alusta alkaen. Rajoitusten on pelätty laajenevan Suomelle tärkeään hakkeeseen.

Metsäteollisuus ry:n johtaja Maarit Lindström sanoo, että puun tuonti on tärkeää myös huoltovarmuuden takia, jotta puuta on saatavilla markkinoilta laveammin. Arkistokuva vuodelta 2020.

Hänen mukaansa tuonti on tärkeää myös huoltovarmuuden takia, jotta puuta on saatavilla markkinoilta laveammin.

Hakkeen tuonti energiakäyttöön on lisääntynyt

Suomen metsäteollisuudelle suuri merkitys on venäläisellä koivukuitupuulla ja havuhakkeella, joita rajoitukset eivät nyt koske. Puuntuonnista 45 prosenttia on ollut koivukuitupuuta ja 30 prosenttia havuhaketta.

Havuhaketta tuovat metsäteollisuuden lisäksi paljon myös energialaitokset. Energiayhtiöt ovat lisänneet hakkeen tuontia sitä mukaa kun laitoksia on muutettu kivihiilen ja turpeen käytöstä puubiomassaa käyttäviksi voimaloiksi.

Venäjällä on hakkeelle omaa käyttöä

Lindströmin mukaan huolta lisää se, että Venäjällä on ollut esillä havuhakkeen lisääminen niin kutsuttujen strategisten tuotteiden listalle.

– Yleensä jos Venäjä on laittanut strategisten tuotteiden listalle jonkin tuotteen, kasvaa todennäköisyys sille, että viennin rajoituksia tulee.

Venäjän puumarkkinoiden asiantuntija Juha Palokangas kertoo, että Venäjällä on hakkeelle entistä enemmän omaa käyttöä kuitu- ja lastulevyteollisuudessa.

– Venäjä on vihjaillut siihen suuntaan, että kun hake on ollut tähän asti lopputuote, niin nyt sitä pidetään enemmän ja enemmän raaka-aineena. Joku päivä sen vientiä voidaan ryhtyä rajoittamaan, koska hake on Venäjällä tärkeä kuitulevyteollisuuden raaka-aine.