Suomen Nato-jäsenyydestä käydään Virossa vilkasta keskustelua – "Niinistön puhe oli uutispommi"

Venäjän presidentti Vladimir Putin on toistuvasti vaatinut Natolta takeita, ettei sotilasliitto laajene enää itään. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on vastannut ehdottamalla neuvotteluja Venäjän ja muutaman ison Nato-maan kesken. Virossa ehdotusta on verrattu jopa natsien kanssa tehtyyn Münchenin sopimukseen.