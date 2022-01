Haavisto: Venäläisten palkkasoturien tulo Maliin voi vaarantaa myös suomalaissotilaiden turvallisuuden

Venäläisen Wagner-palkkasoturiosaston mahdollinen tulo länsiafrikkalaiseen Maliin on huono uutinen, sanoo ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.).

Suomen ulkoministeriöllä ei ole vielä vahvistettua tietoa Wagner-palkkasotilaiden tulosta Maliin. Siitä on kuitenkin vahvoja viitteitä. Muun muassa Le Monde -lehti uutisoi asiasta jouluaattona Ranskan hallituksen tietoihin viitaten, jaFrance24-uutiskanava on julkaissut venäläisten sotilaskoneiden lentotietoja.

Haavisto luonnehtii Wagner-yhtiön sotilaita paramilitääreiksi eli puolisotilaallisiksi joukoiksi. Wagner-yhtiön sotilaita on ollut mukana ainakin Itä-Ukrainan, Libyan ja Keski-Afrikan tasavallan konflikteissa.

Malin hallitus on kiistänyt Wagner-sotilaiden tulon maahan.

Uhka ihmisoikeuksille ja suomalaisille sotilaille

Mali on epävakaa valtio, jossa on tapahtunut kahden vuoden aikana kaksi sotilasvallankaappausta. Maassa toimii myös useita islamilaisia terroristiryhmiä, joiden toiminnan pelätään vaikuttavan myös Eurooppaan.

Malissa toimii useitakin kansainvälisiä kriisinhallintaoperaatiota, joista Suomi on mukana EU:n koulutusoperaatiossa. Siinä EU-maista tulleet sotilaskouluttajat antavat koulutusta Malin armeijalle. Suomesta on mukana 12 henkilöä.

Haaviston mukaan Wagner-joukkojen mahdollinen tulo Maliin aiheuttaa riskin kriisinhallintaoperaatioille, koska Wagneriin liittyen on raportoitu ihmisoikeusloukkauksia ainakin Libyassa ja Keski-Afrikan tasavallassa.

Wagner-palkkasotilaiden tehtävänä Malissa on mahdollisesti paikallisten sotilaiden kouluttaminen ja ehkä myös terrorisminvastainen toiminta.

– Tässä on se ristiriita, että jos eri tahot kouluttavat samoja joukkoja, minkä normien mukaan koulutetaan ja mikä on lopputulema? Kansainvälisissä koulutusoperaatioissa ihmisoikeus- ja demokratiakysymykset on sisäänrakennettu, Haavisto kertoo.