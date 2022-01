Kansallisteatterin vahtimestari varastaa shown, ennen kuin näytelmä edes alkaa – "Ennen tätä kulkutautia olin työntekijä, joka sulautui tapettiin"

Patanan muutaman minuutin koronainfosta tuli yllättävä hitti. Patana sai ilta toisensa jälkeen raikuvat aplodit ja valtavasti palautetta, jonka antajien joukossa on kuulemma maamme entinen presidenttikin. Myös Hitler ja Blondi -näytelmässä syksyllä suurella näyttämöllä esiintynyt näyttelijälegenda Seela Sella kehui vuolaasti valokeilaan ennen näytelmän alkua nousutta vahtimestaria, tuota loistavaa yleisön lämmittelijää.

Sitä ei ymmärrä poikkeusajan poikkeuksellinen tähti itsekään. Patana on silmin nähden hämillään saamastaan huomiosta.

– En ollut varautunut tämäntapaiseen. Pitää katsoa, etten ylpisty. Teatterin jumala Thalia on erittäin hyvä palauttamaan ylpistyvät ihmiset maan pinnalle. Lainaa varmaan ylijumala Zeukselta salaman ja rupeaa halstraamaan sillä, jos nousee hattuun, Patana veistelee.

– Saatoin esimerkiksi sanoa, että ihmisen ja viruksen älyllinen kamppailu maailman herruudesta on kääntymässä viruksen eduksi, mutta me täällä Kansallisteatterissa emme ole valmiina antamaan periksi. Joudumme siksi toimimaan tänä aikana tavallisuudesta poikkeavalla tavalla. Kerron teille nyt miten, hän kertoo.

Mutta tilannetajua pitää olla ja elää yleisön fiiliksen mukana, muistuttaa Patana. Esimerkiksi Tunnit, viikot, kuukaudet -näytelmän kohdalla erikseen pyydettiin, että ethän aloita millään puujalkavitsillä, koska se on niin vakava esitys.

Teatterin erityinen lumovoima kestää arjen

Vahtimestarin suvereeni lavasuoritus on saanut teatterikatsojat pohtimaan, että onko hän ehkä sittenkin näyttelijä. Tai kenties stand-up-koomikko?

Kansallisteatteriin Patana päätyi keväällä 2008, kun edellinen työpaikka postissa oli menossa alta. Hänelle tarjoittiin mahdollisuutta irtisanoutua itse ja puolen vuoden palkkaa. Sen turvin Patana käveli Kansallisteatteriin ja pyysi töitä – ja saikin niitä. Vakituisena hän on ollut vuodesta 2017 lähtien.

– Ajattelin, että kokeillaan nyt tätä, sillä teatteristahan minä olen aina pitänyt. Saisi tehdä työtä, mitä rakastaa. Ja kyllä minä rakastankin. Minulla on käynyt hirveän hyvä tuuri, Patana sanoo.

Vaikka teatteri on nykyään työpaikka, iso osa arkea, sen erityinen lumovoima ei ole tyystin kadonnut. Ennen pandemiaa Patanalla oli velvollisuus kiertää jokainen kerros läpi ennen esitystä. Yleisön innostuneesta puheensorinasta, kilahtelevista laseista ja ilmassa leijailevasta parfyymista sekoittui maaginen cocktail, joka sai vahtimestarin sydämen läikkymään.

– Nyt en ole ehtinyt tehdä kierrosta, sillä minun on pitänyt keskittyä siihen pahuksen koronainfoon, Patana naurahtaa ja lisää, että vaikka jonkin verran asioita on arkipäiväistynyt, taikaa on säilynyt tarpeeksi.