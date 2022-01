Koronarokotteet pysyvät patentin suojassa – asiantuntija: On kummallista, että muutama yritys sanelee säännöt samalla kun moni muu on pulassa

Mikä tilanne on patenttien suhteen nyt?

Aiemmin ongelmaa ei ole ollut, koska rokotteet eivät ole olleet yhtä vahvasti yksinoikeuksien alaisia. Nyt tilanne on muuttunut, etenkin uusinta teknologiaa sisältävät mRNA-rokotteet ovat vahvemmin suojattuja ja patenteilla on merkitystä tuotannon laajentamisessa.

Liikesalaisuuksien ja patenttien merkitys on kasvanut myös muissa rokotteissa. Aiemmin patentteihin ja yksinoikeuksiin liittyvää kiistaa on käyty esimerkiksi hiv- ja aids-lääkkeiden saatavuudesta.

Missä vaiheessa neuvottelut ovat?

Mitkä maat vastustavat vapauttamista?

EU, Sveitsi ja Britannia ovat kuitenkin vastustaneet koronarokotteiden patenttien vapauttamista. Niiden mukaan poikkeamaa ei tarvita, koska patenttien osalta on jo joustavuutta. Maiden mukaan kyse on raaka-ainepulasta eikä teollis- ja tekijänoikeuksista.

Mikä on Suomen kanta?

Suomi on asettunut tässä EU:n linjalle ja vastustaa patenttien vapauttamista. Suomi ei ole toistaiseksi ottanut kantaa edes kompromissiratkaisuun, jos sellaista alettaisiin hakea. Esimerkiksi Norja on ilmoittanut että voisi lähteä mukaan kompromissiin ja samaa odotetaan nyt Saksan uudelta hallitukselta.

Millaisia ratkaisuja on odotettavissa?

Maat voivat päästä sopuun ja toimia yhdessä saatavuuden parantamiseksi, kun on havaittu, että useampia rokotekierroksia tarvitaan ja on mahdotonta pitää teollisia tekijänoikeuksia tapissa samalla kun rokottamista pyritään lisäämään teollisuusmaissa.

Toinen vaihtoehto on, että tilanne jatkuu samana kuin aiemminkin, mutta saatavuus paranee, kun uusia tuotteita tulee markkinoille. Tämä on kuitenkin hitaampi tie.

Millaiset mahdollisuudet kehittyvillä mailla on saada oma tuotanto vauhtiin?

Afrikka on maanosa, jossa on myös potentiaalista kapasiteettia, vaikka paikalliseen rokotetuotantoon ole toistaiseksi investoitu. Intiassa, Kiinassa ja Kuubassa on jo tuotantoa ja kapasiteettia. Monissa keskituloisissa maissa on enemmän kapasiteettia kuin mitä arvioidaan.