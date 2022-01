Moottorikelkkaonnettomuuksissa loukkaantuu satoja ihmisiä vuosittain – henkilövahingot keskittyvät Lapin matkailukuntiin

Yleensä vain kuolemaan johtaneet onnettomuudet ylittävät uutiskynnyksen. Näin on myös moottorikelkkaonnettomuuksien kohdalla, vaikka niissä loukkaantuneita on huomattavasti enemmän kuin kuolleita.

Moottorikelkkaonnettomuuksissa on kuollut 84 ihmistä vuosien 2010–2020 aikana.

Samaan aikaan moottorikelkkaonnettomuuksissa on ollut uhreina 7407 ihmistä, joille vakuutusyhtiöt ovat maksaneet korvauksia henkilövahingoista.

Valtaosa henkilövahinkoina korvatuista vammoista on lieviä. Vaikeasti vammautuneiden uhrien määrä on vaihdellut on vaihdellut 19 ja 33 välillä vuosina 2016–2020.