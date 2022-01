Ylen kysely suurimmille sähköyhtiöille: Siirtohinnat laskevat monessa kaupungissa, mutta maaseudulla maakaapelointi pitää hintoja korkealla

Kuluttajalle sähkön siirtohintojen tasaantuminen on hyvä uutinen, varsinkin kun varsinainen sähköenergian hinta on kallistunut tuntuvasti.

Yle kysyi marraskuun lopulla kaikilta yli 10 000 asiakkaan jakeluyhtiöltä, aikovatko ne nostaa tai laskea siirtohintaa vuoden sisällä. Yhtiöitä on yhteensä 46, joista kyselyyn vastasi 35.

Kyselyyn vastanneista verkkoyhtiöistä hintaa korottaa varmuudella vain Koillis-Satakunnan Sähkö. Korotus on 7-8 prosenttia. Joissakin yhtiöissä korotuksia voi silti vielä tulla tämän vuoden aikana, sillä ainakaan kuusi yhtiötä ei ole tehnyt päätöstä suuntaan tai toiseen.

Säävarma verkko siirtyy

Osalla jakeluyhtiöistä on runsaasti sähköverkkoa harvaan asutulla alueella. Näillä verkkoyhtiöillä siirtohinnat ovat usein myös maan korkeimpia.

Menonen muistuttaa, että Suomessa on 77 jakeluyhtiötä, mutta valvontamenetelmät ovat kaikille samat.

– Toimintaympäristö verkkoyhtiöillä on hyvin erilainen. Toinen erottava tekijä on se, kuinka suuret sääverkon investoinnit kullakin yhtiöllä on.