Retkiluistelurataa tekevä traktori uppoaa jäihin Kuopiossa harva se vuosi – katso videolta, miten viikon järvessä ollut kone saatiin nyt ylös

Vastaavia onnettomuuksia on sattunut lähivuosina useita. Työnjohtaja Kai Aho Kuopion kaupungilta muistelee, että traktori on uponnut kesken jääradan teon noin viisi kertaa kymmenen viime vuoden aikana. Välillä se on uponnut pohjaan asti, välillä pintajäihin.