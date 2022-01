Kun rintakivut yllättivät utsjokisen Aslak Pieskin, hänet leikattiin Norjassa – naapurimaasta saatu elintärkeä apu luo turvaa rajaseuduilla

Pieskillä on muutenkin mahdollisuus käyttää Norjan terveydenhuollon palveluja, koska hän on Norjassa töissä. Hän kertoo yhteistyön tuovan turvallisuutta, koska tietää avun olevan tarvittaessa lähellä.

Esimerkiksi kyläkeskuksesta Utsjoelta on 450 kilometrin ajomatka Lapin keskussairaalaan Rovaniemelle, kun taas Norjan puolelle Kirkkoniemen sairaalaan matkaa on huomattavasti vähemmän: 200 kilometriä.

Muutamassa tunnissa hoitoon ja siskolle tiedotettu

– Se on varmaan kaikista nopein tapa, jolla me täällä pohjoisessa pääsemme hoitoon. Meillä on Norja tuossa vieressä ja heillä on hyvät kalustot ja helikopterit, sanoo Magga.