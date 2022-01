Tukea tarvitsevia nuoria on jäänyt huomaamatta – etsivän nuorisotyön asiantuntija: "Korona on antanut luvan jäädä kotiin ja bunkkeroitua"

– Nuoret jäävät kotiin ja heitä ei tavoiteta. On kadonneita ja heistä on huoli, Sini Rautiainen sanoo.

Etäily karkottaa nuoret

Palveluiden siirtyminen nettiin on myös karkottanut nuoria. Koko Suomessa tilanne vaikuttaa samalta, kertoo etsivän nuorisotyön asiantuntija Katja Uustalo , joka työskentelee Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry:ssä.

– Korona on myös antanut luvan jäädä kotiin ja bunkkeroitua. On ollut suorastaan suotavaa jäädä kotiin, Uustalo sanoo.

Kadonnut voi löytää myös takaisin

Rautiaisen mukaan tärkein asia nuorisotyössä on oikea-aikaisuus. Kaikkia nuoria ei tavoiteta, mutta monesti nuori ottaa itse yhteyttä, kun aika on hänelle sopiva.

Katja Uustalo on samaa mieltä. On aikoja, jolloin nuoria tavoitellaan aktiivisemmin, pidetään etäisyyttä ja yritetään taas uudelleen. Välillä hiljaisuuskin on asia, jota täytyy kunnioittaa. Vaikeasta tilanteesta huolimatta etsivä nuorisotyö on valtakunnallisesti tavoittanut korona-aikanakin suunnilleen saman määrän nuoria kuin aiemminkin.