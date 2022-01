Taiteen opetusta myllätään Aallossa – uuden laitoksen johtaja: “En näe tässä mitään dramaattista”

Päätimme kysyä professori Laaksolta, johtaako kahden laitoksen yhdistäminen taideopetuksen leikkauksiin. Uuden laitoksen ensimmäiset opiskelijat otetaan sisään ensi syksynä, ja muutokset koskevat heitä. Aallon taiteen laitoksella on voinut opiskella esimerkiksi taidekasvatusta ja median laitoksella valokuvataidetta. Uudessa taiteen ja median laitoksessa opiskelee ensi syksynä arviolta 800 opiskelijaa.

Yliopisto tarkastelee aina tietyin väliajoin sitä, mikä on paras muoto ja tapa toimia. Tässä vaikuttaa taustalla keskeisesti se, että Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa on tapahtumassa koulutusohjelmia ja hakukohteita koskeva uudistus, eli monia sellaisia opetuksen sisältöjä yhdistetään, jotka ovat olleet aiemmin näiden kahden laitoksen alla. Laitosten yhdistäminen oli ehkä siksi tarkoituksenmukaista tehdä tässä vaiheessa.

Myönnettäköön, että prosessi on ollut kohtuullisen nopeatempoinen, mikä aiheuttaa aina paljon työmäärää henkilökunnalle. Asioista on pyritty tiedottamaan sitä mukaa kun ne ovat edistyneet ja varmistuneet sekä henkilökunnalle että opiskelijoille. Tietysti tällainen uudistus herättää aina keskustelua, mikä on toisaalta ihan hyväkin asia.