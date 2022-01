Rahapula ajaa naisia epätoivon partaalle Kabulissa – "Ehkä joudun pian myymään lapseni", sanoo neljän lapsen yksinhuoltaja Ylelle

KABUL Vilkkaalla kadulla Kabulissa on pyörinyt jo 20 vuotta pitkään hameeseen ja löysään huiviin pukeutunut nainen käsivarret täynnä kirjoja. Satoi tai paistoi, Fereshta Sadeqi lähestyy autoja ystävällisesti hymyillen, koputtaa ikkunoihin ja yrittää saada ihmisiä ostamaan englanniksi, persiaksi tai paštuksi kirjoitettuja teoksia.

Vanhoillisessa Afganistanissa kadulla työskentelevä Sadeqi on monelle kauhistus. Silti Taliban ei ainakaan vielä ole käskenyt häntä lopettamaan työntekoa, vaikka ongelmiakin on ollut uusien vallanpitäjien kanssa.

– Minulle sanotaan, että naisen paikka on kotona, Sadeqi kuiskaa, kun ohi viilettää talibaneja Land Cruiser -maasturissa.

Suurin huoli on kuitenkin toimeentulo. Kirjat ovat luksusta, johon vain harvoilla on varaa.

Seurasi taloudellinen kriisi. Ihmiset eivät saa nostettua pankeista kuin pienen määrän rahaa kerrallaan, palkkoja ei ole maksettu ja työttömyys on noussut pilviin.

Taliban on vaikeuttanut työssäkäyntiä

Toisella puolella kaupunkia Zahra Azizi on tullut ostoksille suuren urheilukentän laidalle. Täällä ihmiset yrittävät myydä huonekalujaan, jotta he saisivat edes jonkin verran käteistä.

Myyjät ovat latoneet tien viereen lumikinoksien keskelle lattiatyynyjä, kaasulämmittimiä ja muuta irtaimistoa. Vain harvoilla on varaa ostaa mitään, ja siksi hinnat ovat matalalla.

Azizi on onnekas, sillä hänen miehensä jatkaa edelleen töitään kaivosministeriössä. Yksityisellä klinikalla kätilönä työskentelevä perheenäiti itse ei ole saanut palkkaa sitten Talibanin valtaantulon.

– Sairaalassa ei ole lääkkeitä eikä tarvikkeita, ja meidän on todella vaikea hoitaa potilaita, Azizi kertoo.

Köyhimmät joutuvat pohtimaan äärimmäisiä ratkaisuja

Suurin osa kaupunkiin kesällä sodan jaloista paenneista on päässyt palaamaan koteihinsa yksityisten ihmisten ja Talibanin avustuksella. Jäljelle jäivät Kabulissa jo vuosikausia eläneet pakolaiset.

Viime päivät Kabulissa on satanut kinoksittain märkää lunta. Lämpötila on ollut nollan pinnassa.

Kapea polku Mehr Gulin asumuksen luo on muuttunut upottavaksi mutapuroksi. Edellisenä yönä heppoisen katon päälle kerääntyneet lumikinokset ovat saaneet savitiilistä rakennetun talon sortumaan. Jäljellä ovat enää rauniot.

13 vuotta alueella asunut Gul on leski. Hänellä on neljä lasta, kolme tytärtä ja yksi poika. Vanhin tyttäristä on kuudennella luokalla.