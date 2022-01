Herätys: Kokoomus yhä kannatusmittauksen kärjessä | Kilpailu vuokralaisista kiihtyy | Nuoret katosivat etsivältä nuorisotyöltä

Kokoomus yhä kärjessä, mutta kaula kaventui

Kokoomus jatkaa suurimpana puolueena Ylen eduskuntavaalikannatusta mittaavassa kyselyssä . Sen kannatus on kuitenkin kutistunut runsaan prosenttiyksikön edellisestä mittauksesta ja on nyt 20,6 prosenttia. Toiseksi nousee SDP 18,9 prosentin kannatuksella ja kolmantena on perussuomalaiset 18,3 prosentin suosiolla.

Nuoret ovat kadonneet etsivältä nuorisotyöltä

Moni palvelu on menettänyt kosketuksen nuoriin korona-aikana. Etsivän nuorisotyön asiantuntijajärjestö Into ry kertoo, että mielenterveys- ja sosiaalipalveluiden huono saavutettavuus on saanut nuoret vetäytymään. Tämä tuo haasteita nuorisotyölle, jonka tehtävä on ohjata syrjäytymisvaarassa olevia nuoria.