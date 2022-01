Suomalaisasiantuntija Kazakstanin mellakoista: Kansa lähti kaduille, kun öljyvauraus valuu eliitin taskuun

Kristiina Silvan selvittää, että muiden mielenosoitusten tapaan liikkeellä on erilaisia ihmisiä.

– Valtaosa on nykyhallintoon tyytymättömiä ihmisiä, mutta varmasti on myös niitä, jotka ovat valmiita väkivaltaisuuksiin tai niitä, joilla on nationalistisia motiiveja. Kun itse ei ole paikan päällä, tilannetta ei voi varmuudella hahmottaa.