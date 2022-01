Korona on ruuhkauttanut sairaaloita Uudellamaalla sekä Turun ja Tampereen seudulla – muuallakin paine kasvaa

Yle kysyi kahdeksasta sairaanhoitopiiristä loppiaisen koronakuulumiset. Henkilöstöpula on monelle tuttu ongelma. "Meillä on todella runsaasti poissaoloja koronasta johtuen", johtajalääkäri Laura Pikkarainen sanoo.

Koronan ärhäkästi leviävä omikron-virusmuunnos ruuhkauttaa sairaaloita Uudellamaalla sekä Turun ja Tampereen seudulla. Helsingin sairaalan johtajalääkäri Laura Pikkaraisen mukaan sairaalaan tulee enemmän potilaita kuin kertaakaan epidemian aikana.

– HUSin päivystykset ovat selvästi ruuhkautuneet sekä muista potilaista että koronapotilaista. Vaikka yritämme tehdä parhaamme ottaaksemme potilaita päivystyksistä jatkohoitoon, niin valitettavasti siinäkin on viivettä, Pikkarainen sanoo.

– Meillä on myös todella runsaasti poissaoloja koronasta johtuen, ja henkilöstötilanne oli niukka jo entuudestaan.

Tämä aiheuttaa Pikkaraisen mukaan monenlaista viivettä sairaankuljetuksista alkaen.

Helsinki aikoo purkaa ruuhkaa avaamalla 50-paikkaisen väliaikaisen sairaalan Herttoniemen vanhaan sairaalarakennukseen. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Myös muissa Etelä-Suomen suurissa kaupungeissa sairaaloiden kuormitus on kasvanut nopeasti.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Juhani Sandin mukaan päivystyksissä on paljon infektiopotilaita ja vuodeosastot ovat kuormittuneita sekä erikoissairaanhoidossa että terveyskeskussairaaloissa.

– Erityisesti vuodeosastojen ja päivystyksen tilanne on huolestuttava. Onneksi teho-osaston tilanne on koronapotilaiden osalta maltillinen, Sand kertoo sähköpostitse.

Myös Pirkanmaalla terveydenhuollon henkilöstön piirissä on paljon sairauspoissaoloja. Osa on sairastunut itse, osalla on sairastuneita perhepiirissä. Sairaanhoitopiirissä on vähennetty kiireettömän hoidon tekemistä ja vapautuneella henkilöstöllä on vahvistettu päivystystä, vuodeosastoja ja varauduttu myös tehohoidon tukemiseen.

Herttoniemen entiseen sairaalaan voitaisiin tarvittaessa tehdä 300–400 sairaalapaikkaa. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Myös Helsingissä sairaanhoidon henkilökuntaa siirretään uusiin tehtäviin.

– Niin ikävää kuin se onkin, niin meidän täytyy osa palveluista supistaa tai pistää tauolle, jotta voidaan turvata sairaalatoiminta, kiireellinen toiminta ja rokotukset, Laura Pikkarainen sanoo.

Pikkarainen on huolissaan sekä potilaiden että henkilökunnan jaksamisen puolesta. Jännitystä lisää myös se, aukeaako Herttoniemen 50-paikkainen varasairaala riittävän nopeasti.

– Jos potilasmäärien kasvu jatkuu nykytasolla, varasairaala joudutaan varmaankin avaamaan ensi viikolla. Onneksi valmistelut ovat hyvin käynnissä, Pikkarainen sanoo.

– Korona ei ole suinkaan ainoa taudinaiheuttaja, joka tällä hetkellä aiheuttaa päänvaivaa. Meillä on RS-virusta, norovirusta ja influenssakausikin on alkamassa, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Mikko Pietilä sanoo. Kuva: Thomas Hagström / YLE

Ruuhkia on myös Turun suunnalla

Varsinais-Suomessa sairaalahoidon tarve on pysynyt sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilän mukaan siedettävänä.

– Teho-osastoilla paine on jossain määrin jopa helpottanut, mutta vuodeosastot ovat ruuhkautuneet, hän sanoo.

– Merkittävin yksittäinen syy on henkilöstön poissaolot. Henkilöstöpulaa on myös perusterveydenhuollossa, eli potilaiden saaminen jatkohoitoon on vielä vaikeampaa kuin yleensä.

Vaikka tehohoito ei tällä hetkellä tuota ongelmia, Pietilä on huolissaan jatkosta. Tehohoidon tarve nousee aina viipeellä tartuntojen nousun jälkeen.

– Kun kenelläkään ei ole tulevaisuuden näyttävää kristallipalloa, täytyy varautua siihen, että potilasmäärät tulevat kasvamaan.

Pietilä muistuttaa, ettei koronavirus ole ainoa terveydenhuoltoa kuormittava taudinaiheuttaja. Päänvaivaa aiheuttavat myös esimerkiksi RS-virus, norovirus sekä alkamaisillaan oleva influenssakausi. Tähän kiinnittää huomionsa myös Kuopion yliopistollisen sairaalan johtaja Olavi Airasinen.

– Olen saanut hyvin paljon aggressiivista postia siitä, että ei kai yliopistosairaala voi mennä sekaisin kymmenestä tai kahdestakymmenestä koronapotilasta. Ihmiset eivät ymmärrä, että tässä on myös muut kulkutaudit päällä, Airaksinen kertoo.

Airaksisen mukaan sairaaloiden tilanne Kuopion suunnalla on tällä hetkellä hyvin hallinnassa, eikä ruuhkautumista ole havaittavissa. Vaikeuksia seuraisi, jos oma henkilökunta alkaisi sairastella. Siksi henkilöstön kolmas rokotuskierros on Airaksisen mukaan hyvin tärkeä.

Sairaalan sisällä on myös otettu käyttöön ensimmäiseltä koronakeväältä tutut tiukat säännöt vierailujen ja henkilökunnan kokoontumisten suhteen.

– Nythän me olemme selvinneet sen suhteen varsin hyvin. Tartuntaryppäitä ei ole päässyt henkilöstön piirissä syntymään.

Sairaalan tilanne on hyvin hallinnassa. Mutta olemme kaikki huolissamme siitä, jos tauti iskee henkilökuntaan, Kuopion yliopistollisen sairaalan johtaja Olavi Airasinen sanoo. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Muissa sairaanhoitopiireissä varaudutaan tilanteen kiristymiseen

– Sairaalapotilaiden määrä ei ole merkittävästi noussut, vaikka tartuntoja on paljon. Työntekijöiden poissaolomäärät ovat pysyneet maltillisina.

– Sairaalassa on melko paljon vararesursseja jäljellä. Ensimmäinen steppi olisi varmaan se, että siirtäisimme kiireettömästä hoidosta väkeä koronahoitoon.

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, palvelujohtaja Jyrki Jalkanen

– Täällä Oulussa on ihan normaali viikonlopputunnelma. Samalla tavalla on menty jo pitkän aikaa – potilasmäärät ovat lisääntyneet, mutta ei täällä ole ruuhkauduttu.

Oulun yliopistollisen keskussairaalan päivystyksen vuorovastaava Miika Lebeitsuk

– Sairaalassa on koko ajan täyttä, mutta vielä pärjätään. Jatkossa tulee sitten harkittavaksi ennalta suunniteltujen toimenpiteiden vähentäminen. Jos tilanne pahenisi paljon, avaisimme uusia koronaosastoja. Puskuria kuitenkin vielä on, ennen kuin siihen pisteeseen joudutaan.

Vaasan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Peter Nieminen

– Korkea ilmaantuvuuslukumme johtuu suuresta testausmäärästä ja toisaalta matkailijoiden suuresta määrästä. Oman väestömme sairastuvuus on kohtuullisen paljon pienempää kuin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla.

– Se näkyy myös sairaalan kuormituksessa. Meillä on joulunaika ollut hyvinkin rauhallista. Lapin keskussairaala on kuitenkin pieni ja sen kapasiteetti on viritetty normaalioloja varten, siksi meidän on oltava tarkkana.

Lapin sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Jukka Mattila