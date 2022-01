Bussit eivät enää välttämättä kulje isojen kaupunkien välillä – kaukoliikenteessä on käynnissä ennennäkemätön murrosvaihe

Linja-autoliiton toimitusjohtaja Mika Mäkilä kertoo kaukoliikenteen tilanteen olevan tällä hetkellä todella huono. Vuorotarjonta on heikentynyt, kun matkustajia on vähän.

– Maakuntakeskusten välillä on erittäin paha tilanne. Meillä on useita maakuntakeskuksia, joiden välillä ei ole enää linja-autotarjontaa. Etelä-Suomessa sitä on, mutta esimerkiksi Itä- ja Pohjois-Suomessa maakuntakeskusten välillä vuorotarjonta on olematonta, tai on painottunut vain perjantaille ja sunnuntaille, Mäkilä sanoo.