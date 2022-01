Levottomuudet kiihtyvät Kazakstanissa – maan suurimmassa kaupungissa tulitusta, tuhansia otettu kiinni ja kymmenien mielenosoittajien uskotaan kuolleen

Kazakstanissa levottomuudet ovat kiihtyneet torstain aikana. Maan suurimmassa kaupungissa Almatyssa on raportoitu pitkin päivää jatkuneesta tulituksesta. Lisäksi alueelta on kuultu ainakin yksi räjähdys.

Vahvistamattomien tietojen mukaan kymmeniä mielenosoittajia on kuollut armeijan ja mielenosoittajien yhteenotoissa, kertovat uutistoimistot. Almatyn poliisi kertoi torstaina "eliminoineensa" kymmeniä mielenosoittajia, kertoi uutistoimisto Interfax Reutersin mukaan. Reuters ei täsmennä, mitä eliminoinnilla tarkoitetaan.

Venäläinen uutistoimisto Tass arvioi, että ainakin tuhat ihmistä on loukkaantunut väkivaltaisuuksissa.

Lisäksi poliisi on ottanut kiinni yli 2 200 ihmistä.

Venäläisten uutistoimistojen mukaan 18 poliisia on kuollut ja miltei 750 loukkaantunut levottomuuksissa. Tieto perustuu Kazakstanin sisäministeriön tietoihin.

Presidentti syyttää ulkomaisia terroristiryhmiä

Kazakstanin presidentti Kasym Žomart Tokajev on syyttänyt levottomuuksista ulkomaisia terroristiryhmiä ja pyytänyt apua Venäjän johtaman kollektiivisen turvallisuusjärjestön mailta. Venäjä on kertonut, että se on jo lähettänyt Kazakstaniin joukkoja vakauttamaan tilannetta.