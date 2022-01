Maatiloilla on selvitty varautumissuunnitelmien voimin, mutta varovaisuus jo näkyy jaksamisessa – MTK kannustaa pitämään lomaa ja huilaamaan ennen tulevaa kasvukautta

Maatiloilla on varauduttu koronan tuomiin sairastapauksiin jo toissa keväänä tehdyillä suunnitelmilla. Ne ovat toistaiseksi toimineet hyvin, mutta uhkana on lomituspalvelujen riittävyys ja myös tilallisten jaksaminen.

Sopivan lomittajan löytyminen voi olla vaikeaa

MTK Keski-Pohjanmaan kenttäpäälikkö Niko Hyppönen vahvistaa, että tiloilla on opittu elämään koronan kanssa ja löydetty erilaisia tapoja tehdä töitä. Silti jokainen maatila on erilainen, ja sopivan lomittajan löytäminen voi olla iso haaste. Maatilat voivat myös olla eri asemassa, jos lomittajista on pulaa.