HUSin Asko Järvinen: Omikron voi vaarantaa aluevaalit, jos iso osa väestöstä on sairaana tai karanteenissa

Koronavirustartuntojen määrä on moninkertaistunut samalla, kun viruksen omikronmuunnos on vallannut alaa Suomessa. Eilen uusia tartuntoja todettiin lähes 6 000.

Järvinen totesi perjantaina Ylen Ykkösaamussa , että itse äänestystilanne on turvallinen.

– Isompi ongelma on se, jos väestöstä iso osa on äänestyspäivänä sairaana tai karanteenissa.

"Joudumme joka ikinen päivä laskemaan poissaolijat"

HUSin alueella kärsitään poissaolevasta henkilökunnasta ja potilasruuhkasta suurten tartuntamäärien takia, kertoo Järvinen. Järvisen mukaan HUSin työntekijöillä on viime aikoina ollut runsaasti poissaoloja tartuntojen vuoksi.

– Me joudumme joka ikinen päivä laskemaan poissaolijat ja samalla katsomaan, paljonko on vapaana olevia sairaalan sänkyjä, Järvinen kertoo.

– Tartuntojen lisääntyminen on hyvin nopeaa, mikä on omikronin ominaisuus. Ja kun se läpäisee rokotesuojan, niin taudin eteminen on sangen nopeaa.