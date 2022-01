Paperiliiton rivit pysyvät vahvana, vaikka toimihenkilöt osin lipesivät UPM:n lakosta – ay-johtaja: "Olemme edenneet hyvin"

On loppiaisen jälkeinen perjantai ja ay-väkeä kokoontuu soppatykin äärelle Valkeakoskella. Odotuksissa on leppoisa iltapäivä, sillä lakkorivit ovat paperiliittolaisten mukaan vahvat.

– Henki on korkealla, sanoo Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala .

UPM:ää koskeva lakko on kestänyt noin viikon. Lakkorivit ovat todellisuudessa jo rakoilleet mukana olevan Ammattiliitto Pro:n osalta.

UPM:n Tervasaaren tehtaalla Valkeakoskella toimihenkilöt eivät lakkoile. Ylen tietojen mukaan kaikki ovat töissä. Myös esimerkiksi Pietarsaaressa rivit rakoilevat , kun ainakin osa toimihenkilöistä on mennyt töihin. Aamulehden (siirryt toiseen palveluun) mukaan Valkeakoskella osa on myös lakon takia eronnut Pro:sta.

Pääluottamusmies Tomi Eerolan mukaan paperiliittolaisten rivit ovat suorana ja porukka on valmis pysymään lakossa.

Vanhalan mielestä toimihenkilöiden tekemiset eivät vaikuta tilanteeseen, sillä se on toimihenkilöiden oma asia. Pääasia on itse paperiliittolaisten lakkotahto. Samalla linjalla on pääluottamusmies Tomi Eerola, kun häneltä kysyy, onko toimihenkilöiden töihin menolla vaikutusta lakon tehoon.