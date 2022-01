Tällaista etupiirijakoa Venäjä yrittää ensi viikon neuvotteluissa – tutkija: Venäjä toistaa Suomen suhteen samoja virheitä kuin Neuvostoliitto

Venäjä on ladellut sotilasliitto Natolle ja naapurimailleen runsaan kuukauden aikana vaatimuslistan, joka voisi toteutuessaan palauttaa Eurooppaan vuosikymmenten takaisen etupiiriajattelun.

Kysymys on juuri nyt polttopisteessä, koska neuvottelut Venäjän vaatimuksista alkavat ensi viikolla Genevessä. Siellä kohtaavat Venäjän, Yhdysvaltain ja sotilasliitto Naton edustajat.

Venäjän vaatimus on, että neuvotteluissa sovittaisiin turvallisuustakuista, jotka estäisivät Naton laajentumisen itään ja asejärjestelmien sijoittamisen Venäjän lähialueille.

Venäjä on tehnyt selväksi (siirryt toiseen palveluun) , että vaatimus Naton laajenemisen pysäyttämisestä koskee myös Suomea ja Ruotsia, jotka eivät kuulu sotilasliittoon.

– Näytetään, että nyt on iso paketti ja vaarallinen tilanne ja tämä voi johtaa suuriin seurauksiin.

Presidentti Sauli Niinistö sanoi suorasukaisessa uudenvuodenpuheessaan (siirryt toiseen palveluun) , että Venäjän ukaasit ovat ristiriidassa Euroopan turvallisuusjärjestyksen kanssa, ja etupiirit eivät kuulu 2020-luvulle. Virossa puhetta on pidetty uutispommina .

Samalla linjalla on Venäjän turvallisuuspolitiikan tutkimuksen apulaisprofessori Katri Pynnöniemi .

– Helppo vastaus on, että ainakin Ukrainan kohdalla halutaan estää sen länsi-integraatio ja Valko-Venäjän kohdalla sama asia. Mutta vaateet, joista maanantaina neuvotellaan, menevät paljon pidemmälle, Pynnöniemi sanoo.

– En usko, että Putinilla on välitöntä tavoitetta saada esimerkiksi Ruotsin tai Suomen osalta mitään.

Etupiirijako johti talvisotaan ja Baltian miehitykseen

Rentola sanoo, että pelot etupiirijaon paluusta pompahtavat helposti esiin, koska se on erityisesti Baltian maissa, Puolassa ja myös Suomessa erittäin arkaluontoinen ja maiden kohtaloon paljon vaikuttanut kysymys.

Pienissä Baltian maissa kysymys on erityisen kipeä, koska maat joutuivat etupiirijaon seurauksena liitetyksi Neuvostoliittoon. Suomi taas joutui talvisotaan, kun Josif Stalin ja Adolf Hitler sijoittivat Suomen Neuvostoliiton etupiiriin ja Neuvostoliitto sai varmuuden, ettei Saksa tue Suomea.

– Erityisesti Baltian maissa ja muuallakin on pohjaa pelolle. Baltian maat ovat pieniä, ja historiasta on huonoja esimerkkejä, että suurvallat ovat sopineet asioista niiden yli.

Virossa Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin ehdotusta suurten Nato-maiden neuvotteluista Venäjän kanssa on verrattu jopa natsien kanssa tehtyyn Münchenin sopimukseen, jossa Britannia ja Ranska suostuivat Hitlerin tahtoon vuonna 1938.

Rentola vertaa tilannetta ydinsodalla uhanneen Hruštšovin aikaan

Kyse on politiikanteon tavasta, jossa asioita kärjistetään äärimmilleen oman edun saamiseksi. Rentola sanoo, että Hruštšov vei uhkailun useaan otteeseen erityisen pitkälle ja uhkasi jopa ydinsodalla, kun Berliinin asemasta oli erimielisyyttä.

– Siinä mielessä nykytilanne on ehkä lähempänä Hruštšovin aikaa, että ydinaseet ovat olemassa ja se tekee sodan aloittamisen paljon riskialttiimmaksi kuin 1930-luvun lopulla.

James Deanin tähdittämän amerikkalaiselokuvan kilpa-ajokohtausta on verrattu neuvostojohtajan politiikkaan.

Hruštšovin ulkopolitiikkaa on verrattu Nuori kapinallinen -elokuvan kohtaukseen, jossa päähenkilöt ajavat autoilla rotkon reunalle niin lujaa kuin pääsee. Se, joka hyppää autosta ensimmäisenä, on hävinnyt.

– Tässä on vähän sellaista mallia, että pistetään pökköä pesään, ja tarkoitus ei ole ainakaan välittömästi sodan aloittaminen vaan se, että pannaan niin kovat ukaasit ja uhkaukset, että saadaan jotain myönnytyksiä.

Pynnöniemi: Uhkana on, että ensi viikolla syntyy lisää sekaannusta

Venäjä on Rentolan mukaan kasvattanut vaatimuspakettinsa ensi viikon neuvotteluihin isoksi, jotta asioista voidaan antaa myös periksi.

Rentola sanoo, että pääpaino ja tavoitteet ovat Ukrainassa. Hän huomauttaa, että Venäjä sai estettyä sodalla Georgiaa liittymästä Natoon, mutta Ukraina on paljon suurempi ja tärkeämmässä paikassa kuin Georgia.

– Se on aika vaikeaa, koska Ukrainan johdolla on selvä halukkuus olla yhteistyössä lännen kanssa ja hakea suojaa Venäjää vastaan. On aika vaikea ajatella, mitä voitaisiin sopia.