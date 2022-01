Helsinkiläisrehtori tyrmää etäopetuksen ja toteaa, ettei syytä paniikkiin ole: Näin lähiopetus onnistuu Malmin peruskoulussa

Etä- vai lähiopetus peruskoulujen joululoman jälkeen? Tämä on ollut yksi viime päivien polttavimmista koronakysymyksistä. Asiaan odotetaan ohjeistusta iltapäivällä kokoontuvalta ministerityöryhmältä, mutta päätösvalta mahdollisesta etäopetuksesta on kunnilla ja aluehallintovirastoilla.

Esimerkiksi Malmin peruskoulun rehtori Lasse Latomäki on tiukasti lähiopetuksen kannalla. Se on tärkeää varsinkin pienimmille ja erityisen tuen piirissä oleville oppilaille.

– Etäopetuksesta on kokemusta ja se onnistuu hienosti, mutta niin sanotusti heikommassa asemassa olevilla lapsilla pudokkuus on aika suurta. Opetuksen järjestäminen niin sanotun normaaliarjen mukaisesti auttaa sekä heidän että itse asiassa kaikkien lasten ja nuorten jaksamista.

– Meillä on ollut jo kokonaisia luokkia karanteenissa ja sellaisessa tilanteessa opetus hoidetaan etänä. Jos henkilökuntaa on paljon poissa, tilanne hoidetaan parhaan kyvyn mukaan. Hyvin suunnitellussa arjessa pystymme vastaamaan poikkeustilanteisiin ja epidemia on yksi niistä.