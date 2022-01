Maksuhäiriöisten määrä väheni ensimmäistä kertaa 13 vuoteen

Yhtiön mukaan nuorten maksuhäiriöisten määrä on vähentynyt jo pitkään, ja sama suuntaus on näkyvissä myös koko kansaa kuvaavissa tilastoissa. Tilanne on kuitenkin heikentynyt iäkkäämmissä ikäryhmissä, sillä yli 60-vuotiaita maksuhäiriöisiä oli enemmän kuin vuotta aiemmin.