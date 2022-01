Avaruusteleskooppi Webb on valmis hommiin – kahden viikon riskialtis alku on sujunut odotettua paremmin

Webbin tutkimuslaitteet ovat monimutkaisia laitteita, joiden sisällä on valoa ohjaavia peilejä ja suotimia. Kuvassa on Euroopan avaruusjärjestön toimittama NIRSpec (Near InfraRed Spectrograph) eli lähi-infrapuna-alueella toimiva spektrografi.

Kuva: ESA