Teollisuusliitto hyväksyi neuvottelutuloksen, palkkoja korotetaan tänä vuonna kaksi prosenttia

Teollisuusliiton hallitus on hyväksynyt neuvottelutuloksen teknologiateollisuuden uudeksi työehtosopimukseksi.

Työehtosopimuksen syntymisen myötä Teollisuusliitto on peruuttanut kaikki teknologiateollisuuden toimialaa koskevat työtaisteluilmoitukset.

Saavutettu sopimusratkaisu korottaa palkkoja 2,0 prosenttia vuodelle 2022. Palkankorotuksissa yleiskorotusta on 1,5 prosenttia ja paikallisesti sovittavaa erää 0,5 prosenttia. Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto on saavutettuun ratkaisuun tyytyväinen.

– Kaikille työntekijöille kohdistuvan yleiskorotuksen merkitys on suuri ja sen lisäksi paikallinen erä on rakennettu tavalla, joka varmistaa työntekijöiden reilun kohtelun perälaudan riskillä työnantajalle.

– Ratkaisu on kahdella tapaa historiallinen. Ensinnäkin työntekijät saivat suuremmat palkankorotukset kuin ylemmät toimihenkilöt. Toiseksi ratkaisu on tehty uuden työnantajayhdistyksen, Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n kanssa, Aalto kertoo.

Uusi teknologiateollisuuden työehtosopimus on voimassa 30.11.2023 asti, mutta se on irtisanottavissa 30.11.2022 mennessä, mikäli osapuolet eivät sitä ennen pääse sopimukseen vuoden 2023 palkkaratkaisusta. Sopimus on siten 1 + 1 -vuotinen.