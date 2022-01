Jo pelkkä perusflunssa on riski diabetesta sairastavalle Tuomakselle – näin 11-vuotias riskiryhmäläinen haluaa suojautua koronalta

Vaikka THL:n mukaan lapsilla koronavirustauti on yleensä lievä, tietyt sairaudet saattavat lisätä vakavan koronataudin riskiä tai koronaan sairastuminen voi pahentaa perussairauden oireita. THL on listannut riskiä lisääviksi tekijöiksi muun muassa ylipainon, elinsiirron, kantasolusiirron, immuunivajauden, sydämeen, munuaisiin ja maksaan liittyvät sairaudet, sekä diabeteksen.

Lopella asuvalle 11-vuotiaalle Tuomas Karille koronaan sairastuminen aiheuttaisi vakavan terveysriskin, sillä hän sairastaa diabetesta. Runsaat puolitoista vuotta sitten ilmennyt sairaus on pahentanut oireita. Tavallinen flunssakin on saanut verensokeriarvot heilahtamaan pahasti ja voinnin tosi huonoksi.

– Oksennan kaikki ulos ja tulee järjetön päänsärky. Korona on aika paha riski, koska normisairaudetkin on aika pahoja, sanoo Tuomas.

Kaikkiaan Suomessa on sairauden vuoksi riskiryhmiin kuuluvia yli 18-vuotiaita arviolta noin miljoona. Nuorempia iältään 12-15-vuotiaita kuuluu vakavan koronavirustaudin riskiryhmiin 30 000. Tätä nuorempien riskiryhmäläisten osuutta THL ei ole arvioinut julkisuudessa.

Rokote huojentaa äidin mieltä

Riihimäen seudulla ei ole ollut pulaa rokotteista tai rokottajista, mutta tilat ovat rajoittaneet rokotuksia. Siihen on luvassa pian helpotusta, kun rokotuspaikaksi saadaan Matkakeskus.

Diabetespotilaalla sairastuminen voi nostaa verensokeriarvoa. Se heikentää sairaudesta toipumista ja altistaa lisäsairauksille, kuten keuhkokuumeelle, korvatulehduksille ja poskiontelotulehduksille. Kun verensokeri on liian pitkään korkealla, niin verikaasut lisääntyvät, mikä on vaarallinen tila elimistölle.

– Pelkona on, että Tuomaksen verensokeri romahtaa ja ääritapauksessa seurauksena on kuolema, sanoo Vida Kari.

"Suojelee meitä ja lapsiamme"

Myös Tuomaksen isoveli Tobias kuuluu riskiryhmään. Hänellä on astma. Tobias on saanut kaksi rokoteannosta.

– Olen todella kiitollinen, että meillä on järjestelmä, mikä suojelee meidän lapsiamme ja meitä itseämme, huokaisee Vida Kari.

Äiti itse, kuten perheen isäkin on jo saanut kolme rokotetta. Sen sijaan oma Virossa asuva veli on rokotevastainen, eikä ole ottanut rokotetta.

– Minä kuitenkin yritän olla skarppina. Käsidesiä kuluu ja pyrin suojautumaan mahdollisimman hyvin. Ystävien tapaamiset ovat saaneet jäädä. Tärkeintä on pyrkiä suojaamaan riskiryhmään kuuluvia, sanoo lähihoitajana työskentelevä Vida Kari.

Riskiryhmäläisten uskotaan hakevan rokotteita

Riihimäellä ei tiedetä, kuinka paljon riskiryhmään kuuluvia lapsia on, mutta heille on rokotusaikoja hyvin tarjolla. Johtava ylihoitaja Sari Järvinen Riihimäen seudun terveyskeskuskuntayhtymästä uskoo, että moni hakee rokotteen.

– Sillä perusteella, että meillä on tällä viikolla rokotettu heitä ja aikoja on, niin arvioisin, ettei kovin suurta määrää jää rokottamatta.

Riskiryhmiin kuuluvien 5-11-vuotiaiden lasten koronarokotuksiin käytetään BioNTech-Pfizerin Comirnaty -rokotetta, jonka annos on kolmasosa vanhemmille ikäryhmille annetusta rokotteesta. Eri annostuksen vuoksi lasten rokotusten järjestäminen suosituissa walk-in-rokotuksissa on hankalaa.

Osa paikkakunnista on aloittanut myös 5-11-vuotiaiden perusterveiden lasten rokotukset. Riihimäen seudulla perusterveiden lasten rokotusten aloittamisesta ei ole vielä tehty päätöstä.

Riihimäellä rokotteita ja rokottajiakin on ollut riittävästi, mutta sopivista tiloista on ollut pulaa. Riihimäkeläisiä onkin kehotettu hakemaan rokotuksia Hyvinkäältä, jonne on ohjattu Riihimäeltä myös työvoimaa.