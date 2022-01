Golden Globe -gaala on kriisissä – Hytti nro 6 on ehdolla ensi yönä, eivätkä tekijät tiedä, pitääkö voittajat tarkistaa aamulla Twitteristä

Golden Globet jaetaan sunnuntain ja maanantain välisenä yönä nyt 79. kerran. Suomalaisittain palkintojenjako on kiinnostava, koska joulukuussa uutisoitiin, että mukana on myös Juho Kuosmasen ohjaama, maailmalla muutenkin menestynyt Hytti nro 6. Se on ehdolla parhaan ei-englanninkielisen elokuvan kategoriassa.

Juhlatunnelmaa himmentävät kuitenkin Golden Globen lukuisat skandaalit ja muun muassa korruptiosyytökset, joiden takia gaalaa ei televisioida. Myös elokuvatähdet ovat pitkälti kääntäneet palkintojuhlalle selkänsä, ja aiemmin tällä viikolla kerrottiin, ettei palkintojenjakoa edes näytetä nettistriiminä (siirryt toiseen palveluun).

Palkinnot jaetaan suljettujen ovien takana, ja tiedot voittajista tulevat sosiaalisen median kanavia pitkin.

– Emme ole vielä saaneet tietoomme, viestitetäänkö meille asiasta erikseen joitakin tiettyjä väyliä pitkin. Olemmekin pohtineet, pitäisikö valvoa koko yö, vai katsotaanko sitten maanantaiaamuna palkintouutiset Twitteristä, Hytti nro 6:n tuottaja Jussi Rantamäki toteaa.

Golden Globe on aiemmin tunnettu elokuva-alan ammattilaisten ökygaalana, mutta tapahtumana se kutistui jo viime vuonna koronan takia. Perinteisesti arvovaltainen Golden Globe on antanut osviittaa siitä, ketkä menestyvät pari kuukautta myöhemmin järjestettävässä Oscar-gaalassa. Golden Globe on toisinaan ollut jopa viihdyttävämpi spektaakkeli kuin Oscarit.

– Golden Globe on markkinointityökalu nimenomaan Amerikan levittäjällemme eli Sony Pictures Classicille. Toki myös suomalaisittain on iso asia, että elokuva huomioidaan tällaisessa kisassa. Jos teatterit olisivat nyt auki, ehdokkuus varmaan näkyisi kotimaan lippuluukuilla Hytti nro 6:n kohdalla, kuten kävi taannoin Klaus Härön Miekkailija-elokuvankin kanssa.

Jussi Rantamäen mukaan Globet ja Oscarit ovat suurelle yleisölle kuin taikasanoja, ja niiden merkitys on huomattavasti isompi kuin esimerkiksi Cannesilla tai Berliinin elokuvajuhlilla.

– Amerikkalaista elokuvaa ja amerikkalaisia elokuvatähtiä seurataan, ja tätä kautta Oscarit ja Golden Globet ovat muodostuneet niin isoiksi ja merkittäviksi tapahtumiksi. Esimerkiksi Suomessa katsotuimmat elokuvat ovat amerikkalaisia, sitten tulevat kotimaiset ja tämän jälkeen niin sanotut eurooppalaiset ja muut kuin suomen- ja englanninkieliset leffat. Viimeksi mainitut taas ovat laajalti esillä Berliinissä, Cannesissa ja Venetsiassa.

Golden Globe myrskyn silmässä

Viime vuosina Golden Globen pinnalta on kadonnut aimo määrä glitteriä, ja se on saanut osakseen rajuakin kritiikkiä. Gaalasta vastaa The Hollywood Foreign Press Association -järjestö, joka koostuu sadasta kansainvälisestä journalistista. Voittoa tavoittelematon järjestö rahoittaa toimintaansa pitkälti myymällä Golden Globe -gaalan esitysoikeuksia, joista se saa miljoonatuloja.

Järjestön rahankäyttöä on kuitenkin kritisoitu (siirryt toiseen palveluun) ja sitä on syytetty jopa korruptiosta. Elokuva-alalla on myös huomattu, ettei järjestö edusta riittävää etnistä monimuotoisuutta. Kohujen seurauksena yksikään televisioyhtiö ei ole osoittanut halukkuutta lähettää palkintojuhlaa kanavillaan. Golden Globet on perinteisesti nähty NBC:n välittämänä.

Jussi Rantamäki onkin kiinnittänyt huomiota Golden Globe -organisaation korjausliikkeisiin ja siihen, kuinka tiedottamisen kärki on muuttunut.

– He ovat valinneet uusia jäseniä ja pyrkineet muovaamaan jäsenistön sukupuoli- ja ihonvärirakennetta. Toiminta tuntuu nyt keskittyvän jopa enemmän läpinäkyvyyden osoittamiseen ja rakenteiden purkamiseen, kuin itse elokuvien palkitsemiseen. Valtaahan siellä on, ja se taas altistaa korruptiolle.

Golden Globen toimintaan on liittynyt muitakin erikoisuuksia kuin julkisuudessa esiin tulleet korruptiosyytteet. Kun niin ikään Juho Kuosmasen ohjaama ja Jussi Rantamäen tuottama Hymyilevä mies tavoitteli Golden Globe -ehdokkuutta, raadin jäsenille piti lähettää pienimuotoinen lahja. Tämä kuului silloisiin sääntöihin.

– Lahja ei saanut olla 20 dollaria arvokkaampi. Persoonallisen lahjan hankkiminen aiheutti kuitenkin päänvaivaa ja kuulin huhuja, joiden mukaan jopa pr-toimistot selvittelivät, oliko raatilaisilla esimerkiksi lemmikkejä, joille sitten voisi lähettää jotakin pientä.

Rantamäen porukka lähetti Golden Globe -raatilaisille jotakin hyvin aidosti suomalaista – nimittäin perinteiset villasukat.

Voit keskustella aiheesta maanantaihin 10.1. klo 23:een asti.