Pieni sotkamolaiskylä kylpee taas jäälyhtyjen valossa – ennätykselliset 1 647 lyhtyä kertovat yhteisöllisyydestä

Sotkamolaisen kylän lyhtyperinne on jatkunut pian kolme vuosikymmentä. Lyhtyjä sytytetään jo kolmannessa sukupolvessa.

Sotkamon Paakin kylän jäälyhtyperinne jatkuu komeana, kylän raitille sytytettiin lauantaina 1 647 jäälyhtyä.

– Luku on sama kuin Sotkamon kunnan perustamisvuosi. Eli lyhtyjä on tällä kertaa huomattavasti enemmän kuin aikaisempina vuosina, joilloin lyhtyjä on palanut yleensä noin 1 200, toteaa kyläaktiivi Marita Kaipainen.

Sotkamon Paakin kylässä aloitettiin vuonna 1993 perinne, jossa yhteisöllisyyden nimissä jäädytetään jäälyhtyjä teiden varsille. Noin sadan ihmisen kylä on jaksanut pitää innolla perinnettä yllä vuodesta toiseen, vaikka joinain vuosina lauha sää on vaikeuttanut lyhtyjen jäädyttämistä. Joskus lyhtyjä on pitänyt rikkoakin.

– Tämä on ollut yleensä kolmen, neljän talouden ja vajaan kymmenen hengen rypistys. Lyhtyjen jäädyttämisestä on tullut melkeinpä tehdastuotantoa, kun kahdessa talossa on kerralla jäätymässä yli sata sankoa, Kaipainen naurahtaa.

Lyhtyjä on niin paljon, että niiden valmistaminen muistuttaa jo tehdastuotantoa. Kuva: Timo Valtteri Sihvonen / Yle

Tehdastuotanto onkin vaatinut muun muassa tuotekehittelyä. Vesisankoja varten on tehty matalia telineitä, koska lyhdyt jäätyvät nopeammin, jos ne eivät ole maata vasten. Kun lyhdyt ovat valmiit, niiden levittämiseen osallistuu iso joukko kyläläisiä.

– Meidänkin perheessä lyhtytalkoisiin osallistuu jo ihmisiä kolmannessa sukupolvessa, Marita Kaipainen toteaa.

Lyhtyperinne voi siis hyvin, vaikka vuosi sitten tapahtuma peruttiin koronan takia. Paakin kylän talvilyhdyt syttyivät tänä vuonna tänään lauantaina kello 15.